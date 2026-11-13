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В Совфеде готовят проект закона о ремесленничестве - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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В Совфеде готовят проект закона о ремесленничестве
В Совфеде готовят проект закона о ремесленничестве - РИА Новости Крым, 13.11.2026
В Совфеде готовят проект закона о ремесленничестве
В Совете Федерации готовят проект закона о ремесленничестве, который расширит перечень специальностей, которые относятся к ремесленным. Об этом в пресс-центре... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T19:34
2026-11-13T19:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. В Совете Федерации готовят проект закона о ремесленничестве, который расширит перечень специальностей, которые относятся к ремесленным. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым" Наталия Гордецкая.Гордецкая пояснила, что проект федерального закона о ремесленничестве, который готовит Комитет Совета Федерации по культуре обсуждали в рамках форума "Дни креативной экономики", который прошел в конце октября в Санкт-Петербурге. Также она напомнила, что попытка принять подобный закон предпринималась ранее, но не была завершена."Ремесленная деятельность – это ведь еще и сфера услуг, о которой вообще никто сегодня не говорит. &lt;…&gt; Сегодня ошибочно считать, что ремесленничество — это только сувениры. Это и бытовые услуги, и строительные специальности — печники, паркетчики, кровельщики, столяры. Закон расширит общероссийский перечень и откроет возможности для междисциплинарного взаимодействия", — подчеркнула Гордецкая.Документ также предусматривает меры финансовой поддержки на муниципальном и региональном уровнях.При этом Палата народных художественных промыслов и ремесел Крыма также приглашает мастеров направить предложения в проект федерального закона о ремесленничестве."Обращаюсь ко всем нашим мастерам-ремесленникам, не только в Крыму, но и за его пределами: сейчас создана рабочая группа по подготовке этого проекта закона", — сказала Гордецкая.Также она подчеркнула, что закон должен четко определить понятие "ремесленник", прописать преференции и меры поддержки на муниципальном и республиканском уровнях. По ее словам, это создаст понимание, "куда и к чему стремиться".Представители Палаты народных художественных промыслов и ремесел Крыма приняли участие в международном форуме "Дни креативной экономики", который прошел в конце октября в Санкт-Петербурге. Форум стал единой федеральной площадкой креативных индустрий, охватив все направления — от моды до народных художественных промыслов и видеоигр.Читайте также на РИА Новости Крым:Мастера декоративно-прикладного искусства помогут бойцам СВО арт-терапиейПсихологическая терапия участников СВО через творчество и искусство"Ложка для солдата": резчик из Крыма делает посуду для бойцов СВО
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новости, палата народных художественных промыслов и ремесел республики крым, общество, крым, новости крыма
В Совфеде готовят проект закона о ремесленничестве

В Совфеде готовят проект закона о ремесленничестве – перечень специальностей расширят

19:34 13.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИзготовление глиняной посуды
Изготовление глиняной посуды - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. В Совете Федерации готовят проект закона о ремесленничестве, который расширит перечень специальностей, которые относятся к ремесленным. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым" Наталия Гордецкая.
"Уже на федеральном уровне, в Совете Федерации, в Комитете по культуре, готовят проект закона о ремесленничестве. Это даст толчок к развитию ремесленничества по всей Российской Федерации, на законных, утвержденных нормативных документах, которые позволят развивать эту отрасль в целом", - сказала она.
Гордецкая пояснила, что проект федерального закона о ремесленничестве, который готовит Комитет Совета Федерации по культуре обсуждали в рамках форума "Дни креативной экономики", который прошел в конце октября в Санкт-Петербурге. Также она напомнила, что попытка принять подобный закон предпринималась ранее, но не была завершена.
"Ремесленная деятельность – это ведь еще и сфера услуг, о которой вообще никто сегодня не говорит. <…> Сегодня ошибочно считать, что ремесленничество — это только сувениры. Это и бытовые услуги, и строительные специальности — печники, паркетчики, кровельщики, столяры. Закон расширит общероссийский перечень и откроет возможности для междисциплинарного взаимодействия", — подчеркнула Гордецкая.
Документ также предусматривает меры финансовой поддержки на муниципальном и региональном уровнях.
При этом Палата народных художественных промыслов и ремесел Крыма также приглашает мастеров направить предложения в проект федерального закона о ремесленничестве.
"Обращаюсь ко всем нашим мастерам-ремесленникам, не только в Крыму, но и за его пределами: сейчас создана рабочая группа по подготовке этого проекта закона", — сказала Гордецкая.
Также она подчеркнула, что закон должен четко определить понятие "ремесленник", прописать преференции и меры поддержки на муниципальном и республиканском уровнях. По ее словам, это создаст понимание, "куда и к чему стремиться".
Представители Палаты народных художественных промыслов и ремесел Крыма приняли участие в международном форуме "Дни креативной экономики", который прошел в конце октября в Санкт-Петербурге. Форум стал единой федеральной площадкой креативных индустрий, охватив все направления — от моды до народных художественных промыслов и видеоигр.
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НовостиПалата народных художественных промыслов и ремесел Республики КрымОбществоКрымНовости Крыма
 
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