https://crimea.ria.ru/20261113/v-sovfede-gotovyat-proekt-zakona-o-remeslennichestve-1160966821.html

В Совфеде готовят проект закона о ремесленничестве

В Совфеде готовят проект закона о ремесленничестве - РИА Новости Крым, 13.11.2026

В Совфеде готовят проект закона о ремесленничестве

В Совете Федерации готовят проект закона о ремесленничестве, который расширит перечень специальностей, которые относятся к ремесленным. Об этом в пресс-центре... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T19:34

2026-11-13T19:34

2026-11-13T19:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. В Совете Федерации готовят проект закона о ремесленничестве, который расширит перечень специальностей, которые относятся к ремесленным. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым" Наталия Гордецкая.Гордецкая пояснила, что проект федерального закона о ремесленничестве, который готовит Комитет Совета Федерации по культуре обсуждали в рамках форума "Дни креативной экономики", который прошел в конце октября в Санкт-Петербурге. Также она напомнила, что попытка принять подобный закон предпринималась ранее, но не была завершена."Ремесленная деятельность – это ведь еще и сфера услуг, о которой вообще никто сегодня не говорит. <…> Сегодня ошибочно считать, что ремесленничество — это только сувениры. Это и бытовые услуги, и строительные специальности — печники, паркетчики, кровельщики, столяры. Закон расширит общероссийский перечень и откроет возможности для междисциплинарного взаимодействия", — подчеркнула Гордецкая.Документ также предусматривает меры финансовой поддержки на муниципальном и региональном уровнях.При этом Палата народных художественных промыслов и ремесел Крыма также приглашает мастеров направить предложения в проект федерального закона о ремесленничестве."Обращаюсь ко всем нашим мастерам-ремесленникам, не только в Крыму, но и за его пределами: сейчас создана рабочая группа по подготовке этого проекта закона", — сказала Гордецкая.Также она подчеркнула, что закон должен четко определить понятие "ремесленник", прописать преференции и меры поддержки на муниципальном и республиканском уровнях. По ее словам, это создаст понимание, "куда и к чему стремиться".Представители Палаты народных художественных промыслов и ремесел Крыма приняли участие в международном форуме "Дни креативной экономики", который прошел в конце октября в Санкт-Петербурге. Форум стал единой федеральной площадкой креативных индустрий, охватив все направления — от моды до народных художественных промыслов и видеоигр.Читайте также на РИА Новости Крым:Мастера декоративно-прикладного искусства помогут бойцам СВО арт-терапиейПсихологическая терапия участников СВО через творчество и искусство"Ложка для солдата": резчик из Крыма делает посуду для бойцов СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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