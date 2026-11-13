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В Симферополе сменили подрядчика для ремонта Гагаринского парка
В Симферополе сменили подрядчика для ремонта Гагаринского парка - РИА Новости Крым, 13.11.2026
В Симферополе сменили подрядчика для ремонта Гагаринского парка
В Симферополе приняли решение сменить подрядчика, который выполняет благоустройство парка имени Юрия Гагарина. Темпы проводимых им работ не соответствовали... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T16:21
2026-11-13T16:21
2026-11-13T16:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе приняли решение сменить подрядчика, который выполняет благоустройство парка имени Юрия Гагарина. Темпы проводимых им работ не соответствовали требованиям, рассказали журналистам в администрации Симферополя.Предполагается, что новый подрядчик завершит работы по укладке плитки на пешеходных дорожках на площади почти 26 тысяч квадратных метров, установит бордюры и более 240 светильников, проведет укладку асфальта на площади почти 11 тысяч квадратных метров, уберет мусор. Также запланировано размещение 620 малых архитектурных форм – лавочек, урн, велопарковок, информационных стендов и табличек, качелей, газонных и пешеходных ограждений и перил.На территории Гагаринского парка установят фонтан-спутник, большой амфитеатр и три сцены с навесами, стелы у главного входа и на аллее Космонавтов. В озере появятся плавающие фонтаны, а возле озера – амфитеатр.Работы в самом крупном парке крымской столицы начались в июне 2025 года. Тогда сообщалось, что общая площадь участка под благоустройство составляет 46,14 гектара. В соответствии с контрактом, завершение работ планировалось до конца 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как парки Симферополя защищают от вандализмаВ Симферополе благоустраивают прибрежную зону в парке ГагаринаЗачем в Гагаринском парке Симферополя меняют плиты к Вечному огню
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Симферополе сменили подрядчика для ремонта Гагаринского парка
В Симферополе сменили подрядчика для ремонта Гагаринского парка
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе приняли решение сменить подрядчика, который выполняет благоустройство парка имени Юрия Гагарина. Темпы проводимых им работ не соответствовали требованиям, рассказали журналистам в администрации Симферополя.
"В рамках проекта по благоустройство запланированы работы по обновлению системы наружного освещения, устройству системы видеонаблюдения, замене плиточного мощения. В настоящее время подрядной организацией выполняется укладка тротуарной плитки, монтаж инженерных сетей", - рассказал начальник отдела сопровождения строительства объектов благоустройства департамента капстроительства администрации города Андрей Древич.
Предполагается, что новый подрядчик завершит работы по укладке плитки на пешеходных дорожках на площади почти 26 тысяч квадратных метров, установит бордюры и более 240 светильников, проведет укладку асфальта на площади почти 11 тысяч квадратных метров, уберет мусор.
Также запланировано размещение 620 малых архитектурных форм – лавочек, урн, велопарковок, информационных стендов и табличек, качелей, газонных и пешеходных ограждений и перил.
На территории Гагаринского парка установят фонтан-спутник, большой амфитеатр и три сцены с навесами, стелы у главного входа и на аллее Космонавтов. В озере появятся плавающие фонтаны, а возле озера – амфитеатр.
Работы в самом крупном парке крымской столицы начались
в июне 2025 года. Тогда сообщалось, что общая площадь участка под благоустройство составляет 46,14 гектара. В соответствии с контрактом, завершение работ планировалось до конца 2026 года.
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