https://crimea.ria.ru/20261113/v-simferopole-smenili-podryadchika-dlya-remonta-gagarinskogo-parka-1161038612.html

В Симферополе сменили подрядчика для ремонта Гагаринского парка

В Симферополе сменили подрядчика для ремонта Гагаринского парка - РИА Новости Крым, 13.11.2026

В Симферополе сменили подрядчика для ремонта Гагаринского парка

В Симферополе приняли решение сменить подрядчика, который выполняет благоустройство парка имени Юрия Гагарина. Темпы проводимых им работ не соответствовали... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T16:21

2026-11-13T16:21

2026-11-13T16:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе приняли решение сменить подрядчика, который выполняет благоустройство парка имени Юрия Гагарина. Темпы проводимых им работ не соответствовали требованиям, рассказали журналистам в администрации Симферополя.Предполагается, что новый подрядчик завершит работы по укладке плитки на пешеходных дорожках на площади почти 26 тысяч квадратных метров, установит бордюры и более 240 светильников, проведет укладку асфальта на площади почти 11 тысяч квадратных метров, уберет мусор. Также запланировано размещение 620 малых архитектурных форм – лавочек, урн, велопарковок, информационных стендов и табличек, качелей, газонных и пешеходных ограждений и перил.На территории Гагаринского парка установят фонтан-спутник, большой амфитеатр и три сцены с навесами, стелы у главного входа и на аллее Космонавтов. В озере появятся плавающие фонтаны, а возле озера – амфитеатр.Работы в самом крупном парке крымской столицы начались в июне 2025 года. Тогда сообщалось, что общая площадь участка под благоустройство составляет 46,14 гектара. В соответствии с контрактом, завершение работ планировалось до конца 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как парки Симферополя защищают от вандализмаВ Симферополе благоустраивают прибрежную зону в парке ГагаринаЗачем в Гагаринском парке Симферополя меняют плиты к Вечному огню

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парк юрия гагарина в симферополе

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2026

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