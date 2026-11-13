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В Симферополе сильный ветер валит деревья и рвет электропровода
В Симферополе сильный ветер валит деревья и рвет электропровода - РИА Новости Крым, 13.11.2026
В Симферополе сильный ветер валит деревья и рвет электропровода
В Симферополе устраняют последствия непогоды, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T17:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе устраняют последствия непогоды, сообщает пресс-служба администрации города.Коммунальные службы проводят работы по ликвидации последствий стихии: убирают поваленные деревья с дорог, устраняют аварийные ситуации и занимаются восстановлением поврежденных линий электропередачи. По ряду адресов работы уже завершены, на остальных участках бригады продолжают устранять последствия сильного ветра.Жителей крымской столицы просят не оставлять автомобили под деревьями и линиями электропередачи, по возможности избегать прогулок вблизи деревьев, выбирать безопасные маршруты движения, не приближаться к оборванным проводам.В Крыму 13 и 14 ноября ожидаются дожди и усиление ветра до 28 м/с, сообщали ранее в Главном управлении МЧС России по Республике Крым со ссылкой на данные Крымского гидрометцентра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер поднимет 3-метровые волны в СевастополеНасколько дорожники Крыма готовы к зимеВозможны аварии: "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности
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В Симферополе сильный ветер валит деревья и рвет электропровода
В Симферополе коммунальщики устраняют последствия непогоды – мэрия
17:27 13.11.2026 (обновлено: 17:30 13.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе устраняют последствия непогоды, сообщает пресс-служба администрации города.
"В связи с ухудшением погодных условий и сильными порывами ветра городские службы работают в усиленном режиме. По данным ЕДДС зафиксированы случаи падения крупных веток и деревьев на автомобили и проезжую часть, а также обрывы проводов", – информирует мэрия.
Коммунальные службы проводят работы по ликвидации последствий стихии: убирают поваленные деревья с дорог, устраняют аварийные ситуации и занимаются восстановлением поврежденных линий электропередачи. По ряду адресов работы уже завершены, на остальных участках бригады продолжают устранять последствия сильного ветра.
Жителей крымской столицы просят не оставлять автомобили под деревьями и линиями электропередачи, по возможности избегать прогулок вблизи деревьев, выбирать безопасные маршруты движения, не приближаться к оборванным проводам.
В Крыму 13 и 14 ноября ожидаются дожди и усиление ветра до 28 м/с
, сообщали ранее в Главном управлении МЧС России по Республике Крым со ссылкой на данные Крымского гидрометцентра.
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