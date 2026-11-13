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В Севастополе ввели графики подачи электричества "2 через 6 часов"

В Севастополе ввели графики подачи электричества "2 через 6 часов" - РИА Новости Крым, 13.11.2026

В Севастополе ввели графики подачи электричества "2 через 6 часов"

В Севастополе утром в пятницу введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает компания "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T07:32

2026-11-13T07:32

2026-11-13T08:25

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энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. В Севастополе утром в пятницу введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает компания "Севастопольэнерго".В компании отметили, что специалисты оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера ЧРДУ, поэтому ограничения могут касаться не всех потребителей остальных очередей, а только их части."При вводе графиков делается все возможное, чтобы минимизировать ограничение электроснабжения бытовых потребителей", — добавили на предприятии.Обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной. При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения, обозначили в "Севастопольэнерго". Обо всех изменениях энергетики обещают оперативно информировать.Работа по стабилизации энергоснабжения Крыма ведется круглосуточно и под контролем федеральных и региональных властей, есть надежда, что в ближайшее время ситуация стабилизируется. Об этом в четверг заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь без света – что с запасами продуктов в магазинахКак разумно экономить электроэнергию: 5 простых советовВ Крыму сохраняется дефицит электроэнергии - что происходит со светом

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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