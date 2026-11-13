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В Севастополе ввели графики подачи электричества "2 через 6 часов"
В Севастополе ввели графики подачи электричества "2 через 6 часов" - РИА Новости Крым, 13.11.2026
В Севастополе ввели графики подачи электричества "2 через 6 часов"
В Севастополе утром в пятницу введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает компания "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T07:32
2026-11-13T07:32
2026-11-13T08:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. В Севастополе утром в пятницу введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает компания "Севастопольэнерго".В компании отметили, что специалисты оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера ЧРДУ, поэтому ограничения могут касаться не всех потребителей остальных очередей, а только их части."При вводе графиков делается все возможное, чтобы минимизировать ограничение электроснабжения бытовых потребителей", — добавили на предприятии.Обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной. При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения, обозначили в "Севастопольэнерго". Обо всех изменениях энергетики обещают оперативно информировать.Работа по стабилизации энергоснабжения Крыма ведется круглосуточно и под контролем федеральных и региональных властей, есть надежда, что в ближайшее время ситуация стабилизируется. Об этом в четверг заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь без света – что с запасами продуктов в магазинахКак разумно экономить электроэнергию: 5 простых советовВ Крыму сохраняется дефицит электроэнергии - что происходит со светом
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В Севастополе ввели графики подачи электричества "2 через 6 часов"
В Севастополе в пятницу действуют графики подачи электричества "2 через 6 часов"
07:32 13.11.2026 (обновлено: 08:25 13.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. В Севастополе утром в пятницу введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает компания "Севастопольэнерго".
"Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. Следуем графику "2 через 6". До 08:00 - будет включена 1-я очередь, остальные очереди частично отключены", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что специалисты оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера ЧРДУ, поэтому ограничения могут касаться не всех потребителей остальных очередей, а только их части.
"При вводе графиков делается все возможное, чтобы минимизировать ограничение электроснабжения бытовых потребителей", — добавили на предприятии.
Обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной. При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения, обозначили в "Севастопольэнерго". Обо всех изменениях энергетики обещают оперативно информировать.
Работа по стабилизации энергоснабжения Крыма ведется круглосуточно и под контролем федеральных и региональных властей, есть надежда, что в ближайшее время ситуация стабилизируется. Об этом в четверг заявил
председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
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