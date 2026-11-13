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В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения
В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 13.11.2026
В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения
В Севастополе вечером в пятницу снят введенный утром режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T21:18
2026-11-13T21:18
2026-11-13T21:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в пятницу снят введенный утром режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".Жителей города просят не включать все электроприборы одновременно, а подключать технику постепенно, чтобы избежать повторных аварий и перегрузок.Ранее сообщалось, что Севастополю увеличен лимит электрической мощности, что позволило вернуться к графику подачи электричества "2 через 6 часов".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения
Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят
21:18 13.11.2026 (обновлено: 21:19 13.11.2026)