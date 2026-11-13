https://crimea.ria.ru/20261113/v-sevastopole-predprinimatelyam-ogranichat-podachu-elektroenergii-1161040726.html

В Севастополе предпринимателям ограничат подачу электроэнергии

В Севастополе предпринимателям ограничат подачу электроэнергии - РИА Новости Крым, 13.11.2026

В Севастополе предпринимателям ограничат подачу электроэнергии

В субботу, 14 ноября в Севастополе ограничат режим потребления электроэнергии юридическим лицам. Об этом предупредили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T17:02

2026-11-13T17:02

2026-11-13T17:02

севастополь

михаил развожаев

новости севастополя

предпринимательство

отключение электроэнергии

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В субботу, 14 ноября в Севастополе ограничат режим потребления электроэнергии юридическим лицам. Об этом предупредили на предприятии "Севастопольэнерго".Отмечается, что ограничение распространяется исключительно на юридических лиц, работающих на территории Севастополя.За неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим российским законодательством, уточнили на предприятии.Ранее сообщалось, что в Севастополе в пятницу вернули график подачи электричества "2 через 6 часов". Перед эти в городе отменили графики подачи света из-за недостатка поступающей в город электроэнергии.Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что ситуация с электроснабжением в городе остается тяжелой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму многоэтажки без газа обеспечат генераторамиМикрорайон Симферополя остался без света из-за аварии на сетяхСвое электричество для каждого поля: что даст эксперимент

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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