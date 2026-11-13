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В Севастополе предпринимателям ограничат подачу электроэнергии
В Севастополе предпринимателям ограничат подачу электроэнергии - РИА Новости Крым, 13.11.2026
В Севастополе предпринимателям ограничат подачу электроэнергии
В субботу, 14 ноября в Севастополе ограничат режим потребления электроэнергии юридическим лицам. Об этом предупредили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T17:02
2026-11-13T17:02
2026-11-13T17:02
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новости севастополя
предпринимательство
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отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В субботу, 14 ноября в Севастополе ограничат режим потребления электроэнергии юридическим лицам. Об этом предупредили на предприятии "Севастопольэнерго".Отмечается, что ограничение распространяется исключительно на юридических лиц, работающих на территории Севастополя.За неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим российским законодательством, уточнили на предприятии.Ранее сообщалось, что в Севастополе в пятницу вернули график подачи электричества "2 через 6 часов". Перед эти в городе отменили графики подачи света из-за недостатка поступающей в город электроэнергии.Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что ситуация с электроснабжением в городе остается тяжелой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму многоэтажки без газа обеспечат генераторамиМикрорайон Симферополя остался без света из-за аварии на сетяхСвое электричество для каждого поля: что даст эксперимент
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севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, предпринимательство, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму
В Севастополе предпринимателям ограничат подачу электроэнергии
В Севастополе 14 ноября введут режим ограничения потребления электроэнергии для бизнеса