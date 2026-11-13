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В Севастополе непогода остановила движение морского транспорта
В Севастополе непогода остановила движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 13.11.2026
В Севастополе непогода остановила движение морского транспорта
В Севастополе вечером в пятницу приостановят движение морского транспорта из-за непогоды, информирует городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T17:56
2026-11-13T17:56
2026-11-13T17:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в пятницу приостановят движение морского транспорта из-за непогоды, информирует городской департамент транспорта.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Трехметровые волны ожидаются в Севастополе в связи с ухудшением погодных условий, сообщали ранее в Главном управлении МЧС РФ по Севастополю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган надвигается на КубаньВ Симферополе сильный ветер валит деревья и рвет электропроводаСильный шторм надвигается на Крым: порывы ветра достигнут 28 м/с
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РИА Новости Крым
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В Севастополе непогода остановила движение морского транспорта
В Севастополе движение морского транспорта останавливают из-за непогоды – дептранс