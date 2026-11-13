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В Севастополе МКД с газовыми котлами ночью обеспечат электроснабжением - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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В Севастополе МКД с газовыми котлами ночью обеспечат электроснабжением
В Севастополе МКД с газовыми котлами ночью обеспечат электроснабжением - РИА Новости Крым, 13.11.2026
В Севастополе МКД с газовыми котлами ночью обеспечат электроснабжением
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил уделить особое внимание подаче электричества ночью в многоквартирные дома. Об этом стало известно на совещании в РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T16:31
2026-11-13T16:31
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил уделить особое внимание подаче электричества ночью в многоквартирные дома. Об этом стало известно на совещании в правительстве города в пятницу.Управляющие организации обязаны взаимодействовать с энергетиками и оперативно сообщать о проблемах по конкретным адресам, подчеркнул Развожаев.При этом дома, которые долго остаются без электроэнергии и заметно выпадают из примерных графиков, проверяются отдельно. Михаил Развожаев поручил своему заместителю Максиму Ковалеву оперативно отрабатывать такие обращения вместе с "Севастопольэнерго", управляющими компаниями, Департаментом городского хозяйства и Госжилнадзором.Губернатор Севастополя также заявлял, что энергосистема города не позволяет равномерно распределить подачу электроэнергии между всеми районами и домами.Ранее сообщалось, что в Севастополе в пятницу вернули график подачи электричества "2 через 6 часов". Перед эти в городе отменили графики подачи света из-за недостатка поступающей в город электроэнергии.Также сообщалось, что 13 ноября на всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения, при этом из-за непогоды возможны аварии на объектах энергетики, сообщали в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, газ, отопление, крым, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму
В Севастополе МКД с газовыми котлами ночью обеспечат электроснабжением

В Севастополе МКД с индивидуальным отоплением ночью обеспечат электроснабжением

16:31 13.11.2026
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГазовый котел отопления
Газовый котел отопления - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил уделить особое внимание подаче электричества ночью в многоквартирные дома. Об этом стало известно на совещании в правительстве города в пятницу.
"Особое внимание необходимо уделить многоквартирным домам с индивидуальным отоплением. В ночное время, когда это позволяет режим работы энергосистемы, важно обеспечить работу газовых котлов, чтобы не допускать остановки отопления", - отметил губернатор.
Управляющие организации обязаны взаимодействовать с энергетиками и оперативно сообщать о проблемах по конкретным адресам, подчеркнул Развожаев.
При этом дома, которые долго остаются без электроэнергии и заметно выпадают из примерных графиков, проверяются отдельно. Михаил Развожаев поручил своему заместителю Максиму Ковалеву оперативно отрабатывать такие обращения вместе с "Севастопольэнерго", управляющими компаниями, Департаментом городского хозяйства и Госжилнадзором.
Губернатор Севастополя также заявлял, что энергосистема города не позволяет равномерно распределить подачу электроэнергии между всеми районами и домами.
Ранее сообщалось, что в Севастополе в пятницу вернули график подачи электричества "2 через 6 часов". Перед эти в городе отменили графики подачи света из-за недостатка поступающей в город электроэнергии.
Также сообщалось, что 13 ноября на всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения, при этом из-за непогоды возможны аварии на объектах энергетики, сообщали в "Крымэнерго".
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