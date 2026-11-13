https://crimea.ria.ru/20261113/v-sevastopole-mkd-s-gazovymi-kotlami-nochyu-obespechat-elektrosnabzheniem-1161040152.html

В Севастополе МКД с газовыми котлами ночью обеспечат электроснабжением

В Севастополе МКД с газовыми котлами ночью обеспечат электроснабжением - РИА Новости Крым, 13.11.2026

В Севастополе МКД с газовыми котлами ночью обеспечат электроснабжением

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил уделить особое внимание подаче электричества ночью в многоквартирные дома. Об этом стало известно на совещании в РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T16:31

2026-11-13T16:31

2026-11-13T16:31

михаил развожаев

севастополь

новости севастополя

газ

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отключение электроэнергии

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил уделить особое внимание подаче электричества ночью в многоквартирные дома. Об этом стало известно на совещании в правительстве города в пятницу.Управляющие организации обязаны взаимодействовать с энергетиками и оперативно сообщать о проблемах по конкретным адресам, подчеркнул Развожаев.При этом дома, которые долго остаются без электроэнергии и заметно выпадают из примерных графиков, проверяются отдельно. Михаил Развожаев поручил своему заместителю Максиму Ковалеву оперативно отрабатывать такие обращения вместе с "Севастопольэнерго", управляющими компаниями, Департаментом городского хозяйства и Госжилнадзором.Губернатор Севастополя также заявлял, что энергосистема города не позволяет равномерно распределить подачу электроэнергии между всеми районами и домами.Ранее сообщалось, что в Севастополе в пятницу вернули график подачи электричества "2 через 6 часов". Перед эти в городе отменили графики подачи света из-за недостатка поступающей в город электроэнергии.Также сообщалось, что 13 ноября на всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения, при этом из-за непогоды возможны аварии на объектах энергетики, сообщали в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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