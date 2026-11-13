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В Москве взорвался автомобиль – что известно - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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В Москве взорвался автомобиль – что известно
В Москве взорвался автомобиль – что известно - РИА Новости Крым, 13.11.2026
В Москве взорвался автомобиль – что известно
В Москве взорвался автомобиль на улице Кировоградской. Об этом в пятницу сообщает Следственный комитет России. РИА Новости Крым, 13.11.2026
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москва
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
взрыв
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Москве взорвался автомобиль на улице Кировоградской. Об этом в пятницу сообщает Следственный комитет России.По данным СМИ, инцидент произошел утром 13 ноября. Машина взорвалась во время движения. Пострадал водитель. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места взрыва автомобиля на юге Москвы
Кадры с места взрыва автомобиля на юге Москвы.
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москва, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), взрыв, новости, видео
В Москве взорвался автомобиль – что известно
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Москве взорвался автомобиль на улице Кировоградской. Об этом в пятницу сообщает Следственный комитет России.
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В Москве взорвался автомобиль – что известно

В Москве взорвался автомобиль

11:18 13.11.2026 (обновлено: 12:11 13.11.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Москве взорвался автомобиль на улице Кировоградской. Об этом в пятницу сообщает Следственный комитет России.
По данным СМИ, инцидент произошел утром 13 ноября. Машина взорвалась во время движения. Пострадал водитель.
"По факту взрыва автомобиля на улице Кировоградской в Москве возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехала следственная группа", - говорится в сообщении.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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МоскваПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ВзрывНовости
 
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