https://crimea.ria.ru/20261113/v-moskve-vzorvalsya-avtomobil--chto-izvestno-1161027020.html

В Москве взорвался автомобиль – что известно

В Москве взорвался автомобиль – что известно - РИА Новости Крым, 13.11.2026

В Москве взорвался автомобиль – что известно

В Москве взорвался автомобиль на улице Кировоградской. Об этом в пятницу сообщает Следственный комитет России. РИА Новости Крым, 13.11.2026

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москва

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

взрыв

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Москве взорвался автомобиль на улице Кировоградской. Об этом в пятницу сообщает Следственный комитет России.По данным СМИ, инцидент произошел утром 13 ноября. Машина взорвалась во время движения. Пострадал водитель. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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