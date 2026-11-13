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В ЛНР ограничат движение пассажирских автобусов в темное время суток

В ЛНР ограничат движение пассажирских автобусов в темное время суток - РИА Новости Крым, 13.11.2026

В ЛНР ограничат движение пассажирских автобусов в темное время суток

В ЛНР ограничат движение пассажирских автобусов в темное время суток, сообщил глава региона Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T19:20

2026-11-13T19:20

2026-11-13T19:20

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В ЛНР ограничат движение пассажирских автобусов в темное время суток, сообщил глава региона Леонид Пасечник."К несчастью, пассажирские автобусы все чаще становятся мишенью неонацистов. Противник нередко выбирает для ударов темное время суток. В связи с участившимися атаками вражеских БПЛА принято решение ограничить передвижение автомобильного транспорта, осуществляющего межрегиональные перевозки, в том числе транзитные. Соответствующий указ мной подписан", - написал он в своем канале в МАКС.По его информации, ограничения вступят в силу не сразу."Мы предусмотрели время, чтобы перевозчики могли скорректировать расписание автобусов. С 19 ноября 2026 года до особого распоряжения движение такого транспорта по территории региона ежедневно будет ограничено с 16:00 до 08:00", - пояснил Пасечник и добавил, что поручил Министерству инфраструктуры и транспорта ЛНР организовать взаимодействие с Министерством транспорта РФ для исполнения принятого решения."Важно, что движение по пригородным и межмуниципальным маршрутам будет регулироваться с учетом оперативной обстановки Минтрансом региона совместно с муниципалитетами", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости, транспорт, общественный транспорт, безопасность