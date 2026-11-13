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В Крыму вырастили свыше тысячи тонн рыбы за год - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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В Крыму вырастили свыше тысячи тонн рыбы за год
В Крыму вырастили свыше тысячи тонн рыбы за год - РИА Новости Крым, 13.11.2026
В Крыму вырастили свыше тысячи тонн рыбы за год
В Крыму вырастили более 1 тысячи тонн рыбы высокого качества за год, на поддержку аквакультуры направлено около 45 млн рублей. Об этом на брифинге в... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T21:03
2026-11-13T21:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму вырастили более 1 тысячи тонн рыбы высокого качества за год, на поддержку аквакультуры направлено около 45 млн рублей. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.При этом министр отметил, что в Крыму, где береговая линия более 1 200 км, должно быть 100–200 хозяйств, а не 15–20, "и тогда вопрос с рыбой будет снят"."Иметь два моря и не иметь своей морской культуры в Крыму — это &lt;…&gt; недоработка отрасли", — признал министр.По его словам, в настоящее время по добыче рыбы есть некоторые сложности из-за особого статуса большей части береговой линии, но рыболовецкие предприятия продолжают работу.Ранее сообщалось, что с 1 ноября в Ялте и Судаке был введен запрет на рыбалку в прибрежной зоне Черного моря на некоторых участках. Ограничения введены Министерством сельского хозяйства РФ, чтобы защитить популяцию рыбы.Все лето в Черном море действовал запрет на вылов креветок и мидий. Ограничения вводили для сохранения и приумножения популяции водных биологических ресурсов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном и Азовском морях обосновались более 25 видов вселенцевЗаменит ли белая икра красную или черную в условиях дефицита – мнениеНа западе Крыма ввели запрет на использование маломерных судов
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сельское хозяйство, денис кратюк, минсельхоз крыма, рыба, рыбоводство, крым, новости крыма
В Крыму вырастили свыше тысячи тонн рыбы за год

В Крыму вырастили более тысячи тонн аквакультуры за год

21:03 13.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРыба
Рыба - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму вырастили более 1 тысячи тонн рыбы высокого качества за год, на поддержку аквакультуры направлено около 45 млн рублей. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
"По аквакультуре результаты в этом году такие: более 1 тысячи тонн выращенной рыбы высокого качества. Это первое. Второе - направление аквакультуры мы в этом году просубсидировали, порядка 45 млн — и на затраты, и на рыбопосадочный материал", — сказал Кратюк.
При этом министр отметил, что в Крыму, где береговая линия более 1 200 км, должно быть 100–200 хозяйств, а не 15–20, "и тогда вопрос с рыбой будет снят".
"Иметь два моря и не иметь своей морской культуры в Крыму — это <…> недоработка отрасли", — признал министр.
По его словам, в настоящее время по добыче рыбы есть некоторые сложности из-за особого статуса большей части береговой линии, но рыболовецкие предприятия продолжают работу.
Ранее сообщалось, что с 1 ноября в Ялте и Судаке был введен запрет на рыбалку в прибрежной зоне Черного моря на некоторых участках. Ограничения введены Министерством сельского хозяйства РФ, чтобы защитить популяцию рыбы.
Все лето в Черном море действовал запрет на вылов креветок и мидий. Ограничения вводили для сохранения и приумножения популяции водных биологических ресурсов.
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Сельское хозяйствоДенис КратюкМинсельхоз КрымаРыбаРыбоводствоКрымНовости Крыма
 
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