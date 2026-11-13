https://crimea.ria.ru/20261113/v-krymu-vyrastili-svyshe-tysyachi-tonn-ryby-za-god-1161023783.html

В Крыму вырастили свыше тысячи тонн рыбы за год

В Крыму вырастили свыше тысячи тонн рыбы за год - РИА Новости Крым, 13.11.2026

В Крыму вырастили свыше тысячи тонн рыбы за год

В Крыму вырастили более 1 тысячи тонн рыбы высокого качества за год, на поддержку аквакультуры направлено около 45 млн рублей. Об этом на брифинге в... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T21:03

2026-11-13T21:03

2026-11-13T21:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму вырастили более 1 тысячи тонн рыбы высокого качества за год, на поддержку аквакультуры направлено около 45 млн рублей. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.При этом министр отметил, что в Крыму, где береговая линия более 1 200 км, должно быть 100–200 хозяйств, а не 15–20, "и тогда вопрос с рыбой будет снят"."Иметь два моря и не иметь своей морской культуры в Крыму — это <…> недоработка отрасли", — признал министр.По его словам, в настоящее время по добыче рыбы есть некоторые сложности из-за особого статуса большей части береговой линии, но рыболовецкие предприятия продолжают работу.Ранее сообщалось, что с 1 ноября в Ялте и Судаке был введен запрет на рыбалку в прибрежной зоне Черного моря на некоторых участках. Ограничения введены Министерством сельского хозяйства РФ, чтобы защитить популяцию рыбы.Все лето в Черном море действовал запрет на вылов креветок и мидий. Ограничения вводили для сохранения и приумножения популяции водных биологических ресурсов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном и Азовском морях обосновались более 25 видов вселенцевЗаменит ли белая икра красную или черную в условиях дефицита – мнениеНа западе Крыма ввели запрет на использование маломерных судов

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, денис кратюк, минсельхоз крыма, рыба, рыбоводство, крым, новости крыма