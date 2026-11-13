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В Крыму соберут двойной урожай яблок

В Крыму соберут двойной урожай яблок - РИА Новости Крым, 13.11.2026

В Крыму соберут двойной урожай яблок

Крымские аграрии в этом сезоне планируют собрать около 100 тысяч тонн яблок, что более чем в два раза превышает урожай прошлого года. Об этом на брифинге в... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T07:11

2026-11-13T07:11

2026-11-13T07:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. Крымские аграрии в этом сезоне планируют собрать около 100 тысяч тонн яблок, что более чем в два раза превышает урожай прошлого года. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.По его словам, уборка яблок продолжится до конца ноября, а то и до декабря из-за мягкой осени. Также Кратюк заверил, что упавшие яблоки в крымских садах, так называемая падалица, - это часть технологии, а не потери урожая."Упавшие яблоки в садах — это часть технологии. Как правило, большинство яблок мы снимаем до того, чтобы то яблоко, которое находится на дереве, добралось до калибра. Из-за погоды часть яблока повреждается, и чтобы не страдали те яблоки, которые мы будем собирать на хранение, часть плодов действительно снимают, их бросают в междурядье — так было всегда", — рассказал он, отвечая на соответствующий вопрос из зала.Министр добавил также, что весной агрономы убирают около 80% цветка, чтобы не получить огромный урожай "микрояблока".Ранее глава минсельхоза РК Крыма Денис Кратюк сообщал, что крымские яблоки появятся во всех супермаркетах республики в больших объемах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Урожай в Крыму обещает побить прошлогодние показатели - министрАграрии Крыма до конца года получат 2,3 миллиарда рублей господдержки326 тысяч гектаров крымских полей засеют озимой пшеницей

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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