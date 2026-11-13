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В Крыму нашли почти 800 килограммов просроченных морских деликатесов - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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В Крыму нашли почти 800 килограммов просроченных морских деликатесов
В Крыму нашли почти 800 килограммов просроченных морских деликатесов - РИА Новости Крым, 13.11.2026
В Крыму нашли почти 800 килограммов просроченных морских деликатесов
В Евпатории на одном из рыбоперерабатывающих предприятий изъяли более 760 килограммов рыбы и морепродуктов с истекшим сроком годности. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T20:44
2026-11-13T20:44
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морепродукты
рыба
еда
азово-черноморское межрегиональное управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. В Евпатории на одном из рыбоперерабатывающих предприятий изъяли более 760 килограммов рыбы и морепродуктов с истекшим сроком годности. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.Для того, чтобы опасная для жизни и здоровья потребителей продукция не попала в оборот, Россельхознадзор выдал предприятию предписание об изъятии морепродуктов из обращения и последующем уничтожением."Просроченная продукция незамедлительно была снята с реализации, пути ее дальнейшего использования (уничтожение или утилизация) согласованы с Азово-Черноморским межрегиональным управлением Россельхознадзора", - резюмировали в ведомстве.Ранее Роспотребнадзор Москвы начал эпидемиологическое расследование в связи с обнаружением ртути в рыбе, купленной в одном их столичных магазинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Партию курятины непонятного происхождения обнаружили на Кубани В Севастополе обнаружили более 1700 кг мяса неизвестного происхождения В Крыму на предприятии нашли просроченное и небезопасное мясо
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крым, керчь, морепродукты, рыба, еда, азово-черноморское межрегиональное управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, новости крыма, евпатория
В Крыму нашли почти 800 килограммов просроченных морских деликатесов

В Крыму изъяли почти 800 килограммов просроченной рыбы и морских деликатесов

20:44 13.11.2026
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкМорепродукты
Морепродукты - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. В Евпатории на одном из рыбоперерабатывающих предприятий изъяли более 760 килограммов рыбы и морепродуктов с истекшим сроком годности. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.

"В морозильной камере хранилась продукция с истекшими сроками годности общим весом 758,2 кг: сардина иваси неразделанная мороженая (360 кг), свежемороженая королевская креветка очищенная (200 кг), мороженая радужная форель из Турции (72,9 кг), кальмар командорский мороженый плавник (67,5 кг), скумбрия атлантическая мороженая из Мурманска (26,5 кг), мидии чилийские варено-мороженые (20,8 кг) и свежемороженые молодые осьминоги очищенные из Китая (10,5 кг)", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы опасная для жизни и здоровья потребителей продукция не попала в оборот, Россельхознадзор выдал предприятию предписание об изъятии морепродуктов из обращения и последующем уничтожением.
"Просроченная продукция незамедлительно была снята с реализации, пути ее дальнейшего использования (уничтожение или утилизация) согласованы с Азово-Черноморским межрегиональным управлением Россельхознадзора", - резюмировали в ведомстве.
Ранее Роспотребнадзор Москвы начал эпидемиологическое расследование в связи с обнаружением ртути в рыбе, купленной в одном их столичных магазинов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымКерчьМорепродуктыРыбаЕдаАзово-Черноморское межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзоруНовости КрымаЕвпатория
 
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