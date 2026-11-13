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В Крыму нашли почти 800 килограммов просроченных морских деликатесов

В Крыму нашли почти 800 килограммов просроченных морских деликатесов - РИА Новости Крым, 13.11.2026

В Крыму нашли почти 800 килограммов просроченных морских деликатесов

В Евпатории на одном из рыбоперерабатывающих предприятий изъяли более 760 килограммов рыбы и морепродуктов с истекшим сроком годности. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T20:44

2026-11-13T20:44

2026-11-13T20:44

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керчь

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азово-черноморское межрегиональное управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. В Евпатории на одном из рыбоперерабатывающих предприятий изъяли более 760 килограммов рыбы и морепродуктов с истекшим сроком годности. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.Для того, чтобы опасная для жизни и здоровья потребителей продукция не попала в оборот, Россельхознадзор выдал предприятию предписание об изъятии морепродуктов из обращения и последующем уничтожением."Просроченная продукция незамедлительно была снята с реализации, пути ее дальнейшего использования (уничтожение или утилизация) согласованы с Азово-Черноморским межрегиональным управлением Россельхознадзора", - резюмировали в ведомстве.Ранее Роспотребнадзор Москвы начал эпидемиологическое расследование в связи с обнаружением ртути в рыбе, купленной в одном их столичных магазинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Партию курятины непонятного происхождения обнаружили на Кубани В Севастополе обнаружили более 1700 кг мяса неизвестного происхождения В Крыму на предприятии нашли просроченное и небезопасное мясо

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крым, керчь, морепродукты, рыба, еда, азово-черноморское межрегиональное управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, новости крыма, евпатория