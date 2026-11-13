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В Крыму из-за непогоды возможны аварии в энергосистеме
В Крыму из-за непогоды возможны аварии в энергосистеме - РИА Новости Крым, 13.11.2026
В Крыму из-за непогоды возможны аварии в энергосистеме
На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения, при этом из-за непогоды возможны аварии на объектах энергетики, сообщает... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T08:30
2026-11-13T08:30
2026-11-13T08:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения, при этом из-за непогоды возможны аварии на объектах энергетики, сообщает "Крымэнерго".В компании также отметили, что в связи с прогнозируемыми опасными гидрометеорологическими явлениями высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах электроэнергетики. На предприятии действует режим повышенной готовности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сохраняется дефицит электроэнергии - что происходит со светомКак разумно экономить электроэнергию: 5 простых советовВ Севастополе ввели графики подачи электричества "2 через 6 часов"
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В Крыму из-за непогоды возможны аварии в энергосистеме
В Крыму из-за непогоды возможны аварии на объектах энергетики