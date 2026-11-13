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В Феодосии до ночи будет слышна стрельба - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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В Феодосии до ночи будет слышна стрельба
В Феодосии до ночи будет слышна стрельба - РИА Новости Крым, 13.11.2026
В Феодосии до ночи будет слышна стрельба
В пятницу, 13 ноября, в Феодосии до позднего вечера может быть слышна стрельба. Это связано с учениями, предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T11:39
2026-11-13T11:39
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учения
стрельба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу, 13 ноября, в Феодосии до позднего вечера может быть слышна стрельба. Это связано с учениями, предупредили в городской администрации.Власти призвали жителей и гостей города сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, феодосия, учения, стрельба, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, новости крыма, общество
В Феодосии до ночи будет слышна стрельба

В Феодосии до ночи пятницы военные будут проводить учебные стрельбы

11:39 13.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытый чемпионат республики Крым по армейской тактической стрельбе из пулемета Калашникова
Открытый чемпионат республики Крым по армейской тактической стрельбе из пулемета Калашникова - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу, 13 ноября, в Феодосии до позднего вечера может быть слышна стрельба. Это связано с учениями, предупредили в городской администрации.
"13 ноября с 15.00 до 17.00 (резервное время с 19.00 до 22.00) будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении.
Власти призвали жителей и гостей города сохранять спокойствие.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.
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КрымФеодосияУченияСтрельбаБезопасность Республики Крым и СевастополяАрмия и флотНовости КрымаОбщество
 
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