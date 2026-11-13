https://crimea.ria.ru/20261113/v-feodosii-do-nochi-budet-slyshna-strelba-1161027375.html

В Феодосии до ночи будет слышна стрельба

В Феодосии до ночи будет слышна стрельба - РИА Новости Крым, 13.11.2026

В Феодосии до ночи будет слышна стрельба

В пятницу, 13 ноября, в Феодосии до позднего вечера может быть слышна стрельба. Это связано с учениями, предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 13.11.2026

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2026-11-13T11:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу, 13 ноября, в Феодосии до позднего вечера может быть слышна стрельба. Это связано с учениями, предупредили в городской администрации.Власти призвали жителей и гостей города сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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