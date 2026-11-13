https://crimea.ria.ru/20261113/ulitsu-v-tsentre-simferopolya-perekroyut-na-vosem-chasov-1161043070.html

Улицу в центре Симферополя перекроют на восемь часов

Улицу в центре Симферополя перекроют на восемь часов - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Улицу в центре Симферополя перекроют на восемь часов

В понедельник, 16 ноября, участок улицы Чехова в Симферополе перекроют для движения транспорта на восемь часов. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T18:54

2026-11-13T18:54

2026-11-13T18:54

ситуация на дорогах крыма

ограничение движения

симферополь

транспорт

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник, 16 ноября, участок улицы Чехова в Симферополе перекроют для движения транспорта на восемь часов. Об этом сообщили в администрации города.Движение транспорта будет ограничено на участке от улицы Севастопольской до улицы Караимской. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов по городу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште на мосту через Улу-Узень ввели реверсивное движениеВ Севастополе запретят остановку и стоянку на четырех улицахБольшая стройка: в Севастополе до следующего лета ограничат движение

симферополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ограничение движения, симферополь, транспорт, новости крыма