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Улицу в центре Симферополя перекроют на восемь часов - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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Улицу в центре Симферополя перекроют на восемь часов
Улицу в центре Симферополя перекроют на восемь часов - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Улицу в центре Симферополя перекроют на восемь часов
В понедельник, 16 ноября, участок улицы Чехова в Симферополе перекроют для движения транспорта на восемь часов. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T18:54
2026-11-13T18:54
ситуация на дорогах крыма
ограничение движения
симферополь
транспорт
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник, 16 ноября, участок улицы Чехова в Симферополе перекроют для движения транспорта на восемь часов. Об этом сообщили в администрации города.Движение транспорта будет ограничено на участке от улицы Севастопольской до улицы Караимской. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов по городу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште на мосту через Улу-Узень ввели реверсивное движениеВ Севастополе запретят остановку и стоянку на четырех улицахБольшая стройка: в Севастополе до следующего лета ограничат движение
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ограничение движения, симферополь, транспорт, новости крыма
Улицу в центре Симферополя перекроют на восемь часов

Улицу в центре Симферополя перекроют для транспорта на восемь часов 16 ноября

18:54 13.11.2026
 
© РИА Новости КрымДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник, 16 ноября, участок улицы Чехова в Симферополе перекроют для движения транспорта на восемь часов. Об этом сообщили в администрации города.
"В связи с проведением аварийных работ на сетях технической инфраструктуры 16 ноября с 08:00 до 16:00 будет временно перекрыто движение транспорта на участке улицы Чехова", - говорится в сообщении.
Движение транспорта будет ограничено на участке от улицы Севастопольской до улицы Караимской. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов по городу.
© Администрация СимферополяВ Симферополе ограничат движение по ул. Чехова
В Симферополе ограничат движение по ул. Чехова
© Администрация Симферополя
В Симферополе ограничат движение по ул. Чехова
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Ситуация на дорогах КрымаОграничение движенияСимферопольТранспортНовости Крыма
 
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