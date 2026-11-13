https://crimea.ria.ru/20261113/udary-po-ukraine-chto-esche-porazheno-1161046074.html

Удары по Украине: что еще поражено

Удары по Украине: что еще поражено - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Удары по Украине: что еще поражено

Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры,... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T18:33

2026-11-13T18:33

2026-11-13T18:33

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сухогруз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. Об этом сообщило Минобороны России."Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Черноморск военные грузы, и два железнодорожных локомотива в районе ж/д станции Сербка Одесской области, используемых в интересах перевозки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.Также вооруженные силы России поразили две электроподстанции в Сумской области, обеспечивающие функционирование предприятий военной промышленности, добавили в ведомстве.В пятницу днем ВС РФ нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину."В результате удара поражены электроподстанции ПС-110 и ПС-330 в населенном пункте Шостка и поселка Воронеж Сумской области, обеспечивающих функционирование предприятий военной промышленности, выпускающих беспилотные летательные аппараты и комплектующих к ним, а также логистических центров, используемых для хранения военного имущества", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, украина, новости, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу , сухогруз