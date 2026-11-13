https://crimea.ria.ru/20261113/trekhstoronnie-peregovory-i-poslanniki-ssha-v-moskve-priblizhaetsya-li-mir-1161029422.html

Трехсторонние переговоры и посланники США в Москве: приближается ли мир

Трехсторонние переговоры и посланники США в Москве: приближается ли мир - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Трехсторонние переговоры и посланники США в Москве: приближается ли мир

Основной силой, движущей противоборствующие стороны к миру, были и остаются Вооруженные силы России, освобождающие конституционные территории РФ. На этом фоне... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T19:12

2026-11-13T19:12

2026-11-13T19:12

юрий светов

мнения

политика

переговоры

россия

украина

сша

европа

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/0d/1161029307_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_841242a0bcc1299d3dd8e843ecdc6a70.jpg

Юрий Светов: Мир между Западом и Россией приближают Вооруженные силы РФ Юрий Светов: Мир между Западом и Россией приближают Вооруженные силы РФ audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Основной силой, движущей противоборствующие стороны к миру, были и остаются Вооруженные силы России, освобождающие конституционные территории РФ. На этом фоне важным итогом прошедших в Абу-Даби переговоров стало понимание американской стороной того, что безопасность в Европе невозможна без согласия на это России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоялись в Абу-Даби 10-11 ноября. 12 ноября президент России Владимир Путин встретился в Москве со спецпосланниками лидера США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.Светов отметил, что Россия не раз заявляла о своей готовности решить любые проблемы мирным путем, но если ее не намерены слушать и слышать, то решит их военным. Потому очередной раунд переговоров прошел на фоне непрекращающегося продвижения российских войск в зоне СВО, и это дает свои результаты."К миру мы движемся благодаря действиям Вооруженных сил России разных видов. Вот они действительно двигают к миру, освобождая конституционные территории России. И второе обстоятельство. Со всех сторон на нас идут требования. Европейцы, американский конгресс, Зеленский: "Остановитесь, давайте перемирие, а потом переговоры". Но мы говорим: "Нет. Военные действия не мешают нам вести переговоры". И это еще один довод для того, чтобы та сторона занималась мирными переговорами", – прокомментировал Светов.Европейцы все еще не слышат Россию, о чем можно судить в том числе по комментариям некоторых представителей политического сообщества Европы о прошедшей трехсторонней встрече в Абу-Даби, заметил политолог."Вчера звучали на встрече, где, естественно, тон задавал Зеленский (Владимир, глава украинского режима, встречался с лидерами ЕС в Дублине 12 ноября – ред.), что они обеспокоены: Украина должна получить гарантии, Украина должна то и се. Что должна получить Россия, какие гарантии безопасности наши – эта тема вообще не обсуждается", – указал Светов.Когда Европа будет готова сесть за стол переговоров по Украине – мнениеТаким образом, следует признать, что, выступая за перемирие с РФ, Европа продолжает стремиться повторить Минские соглашения и добиться, чтобы за столом переговоров с одной стороны сидела она и Украина, а с другой одна только Россия. Но так не будет, о чем уже дали понять в Кремле после трехсторонней встречи, подчеркнул Светов."Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя переговоры, подчеркнул, что Европа должна определиться, хочет ли она мирных переговоров или войны... Пусть они сформулируют, что предлагают и кто с их стороны будет участвовать в этих переговорах", – добавил политолог.Путин и Трамп планируют встретиться на саммите в КитаеКак и европейцы, американцы больше склоняются к украинской позиции, нежели к российской, оказывая поддержку Киеву прямую и опосредованную, и за стол переговоров идут в надежде продавить свои условия и заставить Россию их принять, считает Светов.Тем не менее, как показала встреча в Абу-Даби, в отличие от Европы, Вашингтон стал слышать Москву в сложившихся условиях на земле, и это вселяет надежду, полагает он.России и США придется принуждать Европу к миру – мнениеРанее глава делегации РФ Владимир Мединский на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины в Абу-Даби заявил, что Россия и Украина по итогам этой встречи приблизились к миру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда состоится новый раунд переговоров по УкраинеПутин обсудил с Совбезом итоги переговоров в Абу-Даби

https://crimea.ria.ru/20261113/pochemu-evropa-gotovitsya-voevat-s-rossiey--mnenie-1161005815.html

россия

украина

сша

европа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий светов, мнения, политика, переговоры, россия, украина, сша, европа