https://crimea.ria.ru/20261113/svet-v-kontse-tunnelya-est-kakovy-shansy-dostich-mira-na-ukraine-1161044534.html

"Свет в конце туннеля есть": каковы шансы достичь мира на Украине

"Свет в конце туннеля есть": каковы шансы достичь мира на Украине - РИА Новости Крым, 13.11.2026

"Свет в конце туннеля есть": каковы шансы достичь мира на Украине

Прошедшие в Абу-Даби трехсторонние переговоры обозначили необходимость определить рамки вопросов в формате новой архитектуры европейской безопасности, без... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T18:07

2026-11-13T18:07

2026-11-13T18:07

миграционная политика

мнения

переговоры

украина

россия

европа

визы для крымчан

алексей анпилогов

дмитрий евстафьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Прошедшие в Абу-Даби трехсторонние переговоры обозначили необходимость определить рамки вопросов в формате новой архитектуры европейской безопасности, без решения которых урегулирование украинского конфликта вряд ли возможно. Однако ждать какого-то прорыва и быстрого выхода на мирное соглашение по Украине не стоит. Такое мнение высказали политические эксперты в ходе форсайт-форума, состоявшегося на площадке Международной медиагруппы "Россия сегодня".По мнению политолога, кандидата политических наук Дмитрия Евстафьева, "свет" в конце "украинского туннеля" есть, но проблема заключается в том, что длина этого "тоннеля" до сих пор до конца непонятна.Евстафьев полагает, что главным результатом переговоров в Абу-Даби является понимание необходимости определить рамки того, что обсуждается в формате архитектуры европейской безопасности."Формат возможного урегулирования конфликта на Украине примерно понятен. Этот формат определяется теми целями, которые были определены (президентом РФ) Владимиром Путиным в феврале 2022 года: денацификация и демилитаризация… Без решения этих двух задач разрешение украинского конфликта принципиально невозможно. И невозможно не только разрешение конфликта на Украине, но и выстраивание некоей системы взаимоотношений вокруг Украины", – указал специалист.Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов также считает маловероятным урегулирование на Украине в ближайшее время.В то же время, по его словам, даже в таких крупных странах Европы, как Франция, Германия, Великобритании, "зреют силы, которые говорят, что эту войну нужно заканчивать".Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоялись в Абу-Даби 10-11 ноября. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам встречи сообщил, что стороны договорились о масштабном обмене пленными. Он также отметил, что миру нужна новая система безопасности, и эта тема стала одной из ключевых в рамках трехсторонних переговоров с участием делегаций РФ, США и Украины.12 ноября спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер в Москве встретились с президентом РФ Владимиром Путиным. Кушнер после встречи с российским лидером заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров по Украине состоится на следующей неделеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обсудил с Совбезом итоги переговоров в Абу-ДабиПутин и Трамп планируют встретиться на саммите в КитаеПутин назвал единственную возможную линию разграничений с Украиной

украина

россия

европа

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миграционная политика, мнения, переговоры, украина, россия, европа, визы для крымчан, алексей анпилогов, дмитрий евстафьев