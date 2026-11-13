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"Свет в конце туннеля есть": каковы шансы достичь мира на Украине
"Свет в конце туннеля есть": каковы шансы достичь мира на Украине - РИА Новости Крым, 13.11.2026
"Свет в конце туннеля есть": каковы шансы достичь мира на Украине
Прошедшие в Абу-Даби трехсторонние переговоры обозначили необходимость определить рамки вопросов в формате новой архитектуры европейской безопасности, без... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T18:07
2026-11-13T18:07
2026-11-13T18:07
миграционная политика
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визы для крымчан
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дмитрий евстафьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Прошедшие в Абу-Даби трехсторонние переговоры обозначили необходимость определить рамки вопросов в формате новой архитектуры европейской безопасности, без решения которых урегулирование украинского конфликта вряд ли возможно. Однако ждать какого-то прорыва и быстрого выхода на мирное соглашение по Украине не стоит. Такое мнение высказали политические эксперты в ходе форсайт-форума, состоявшегося на площадке Международной медиагруппы "Россия сегодня".По мнению политолога, кандидата политических наук Дмитрия Евстафьева, "свет" в конце "украинского туннеля" есть, но проблема заключается в том, что длина этого "тоннеля" до сих пор до конца непонятна.Евстафьев полагает, что главным результатом переговоров в Абу-Даби является понимание необходимости определить рамки того, что обсуждается в формате архитектуры европейской безопасности."Формат возможного урегулирования конфликта на Украине примерно понятен. Этот формат определяется теми целями, которые были определены (президентом РФ) Владимиром Путиным в феврале 2022 года: денацификация и демилитаризация… Без решения этих двух задач разрешение украинского конфликта принципиально невозможно. И невозможно не только разрешение конфликта на Украине, но и выстраивание некоей системы взаимоотношений вокруг Украины", – указал специалист.Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов также считает маловероятным урегулирование на Украине в ближайшее время.В то же время, по его словам, даже в таких крупных странах Европы, как Франция, Германия, Великобритании, "зреют силы, которые говорят, что эту войну нужно заканчивать".Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоялись в Абу-Даби 10-11 ноября. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам встречи сообщил, что стороны договорились о масштабном обмене пленными. Он также отметил, что миру нужна новая система безопасности, и эта тема стала одной из ключевых в рамках трехсторонних переговоров с участием делегаций РФ, США и Украины.12 ноября спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер в Москве встретились с президентом РФ Владимиром Путиным. Кушнер после встречи с российским лидером заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров по Украине состоится на следующей неделеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обсудил с Совбезом итоги переговоров в Абу-ДабиПутин и Трамп планируют встретиться на саммите в КитаеПутин назвал единственную возможную линию разграничений с Украиной
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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миграционная политика, мнения, переговоры, украина, россия, европа, визы для крымчан, алексей анпилогов, дмитрий евстафьев
"Свет в конце туннеля есть": каковы шансы достичь мира на Украине
Урегулирование конфликта на Украине в ближайшее время вряд ли возможно – эксперты
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Прошедшие в Абу-Даби трехсторонние переговоры обозначили необходимость определить рамки вопросов в формате новой архитектуры европейской безопасности, без решения которых урегулирование украинского конфликта вряд ли возможно. Однако ждать какого-то прорыва и быстрого выхода на мирное соглашение по Украине не стоит. Такое мнение высказали политические эксперты в ходе форсайт-форума, состоявшегося на площадке Международной медиагруппы "Россия сегодня".
По мнению политолога, кандидата политических наук Дмитрия Евстафьева, "свет" в конце "украинского туннеля" есть, но проблема заключается в том, что длина этого "тоннеля" до сих пор до конца непонятна.
"Прорыва, вероятнее всего, не будет, потому что нет политических условий, которые все больше определяются внутренней ситуацией во всех странах, которые так или иначе вовлечены в конфликт", - считает эксперт.
Евстафьев полагает, что главным результатом переговоров в Абу-Даби является понимание необходимости определить рамки того, что обсуждается в формате архитектуры европейской безопасности.
"Формат возможного урегулирования конфликта на Украине примерно понятен. Этот формат определяется теми целями, которые были определены (президентом РФ) Владимиром Путиным в феврале 2022 года: денацификация и демилитаризация… Без решения этих двух задач разрешение украинского конфликта принципиально невозможно. И невозможно не только разрешение конфликта на Украине, но и выстраивание некоей системы взаимоотношений вокруг Украины", – указал специалист.
Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов также считает маловероятным урегулирование на Украине в ближайшее время.
"Украина слишком сейчас надеется на то, что ее будут поддерживать бесконечно долго. Более того, на Украине организована "партия войны", которая кормится войной и не представляет ничего из себя в мирное время. Эти люди будут до последнего убеждать "партию войны" внутри Евросоюза в том, что Россию можно победить", - пояснил политолог.
В то же время, по его словам, даже в таких крупных странах Европы, как Франция, Германия, Великобритании, "зреют силы, которые говорят, что эту войну нужно заканчивать".
Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоялись в Абу-Даби 10-11 ноября. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам встречи сообщил
, что стороны договорились о масштабном обмене пленными. Он также отметил, что миру нужна новая система безопасности, и эта тема стала одной из ключевых в рамках трехсторонних переговоров с участием делегаций РФ, США и Украины.
12 ноября спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер в Москве встретились с президентом РФ Владимиром Путиным. Кушнер после встречи
с российским лидером заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров по Украине состоится на следующей неделе
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