https://crimea.ria.ru/20261113/sukhoputnyy-marshrut-v-krym-kakie-raboty-vedutsya-na-trasse-novorossiya-1161042566.html

Сухопутный маршрут в Крым: какие работы ведутся на трассе "Новороссия"

Сухопутный маршрут в Крым: какие работы ведутся на трассе "Новороссия" - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Сухопутный маршрут в Крым: какие работы ведутся на трассе "Новороссия"

На участках трассы Р-280 "Новороссия" продолжаются работы по капитальному ремонту и реконструкции. В частности, ведется строительство обхода города Мариуполя,... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T18:20

2026-11-13T18:20

2026-11-13T18:20

трасса р-280 "новороссия"

сухопутный маршрут в крым

сухопутный коридор в крым

упрдор "тамань"

ремонт и строительство дорог

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. На участках трассы Р-280 "Новороссия" продолжаются работы по капитальному ремонту и реконструкции. В частности, ведется строительство обхода города Мариуполя, сообщили в ФКУ Упрдор "Тамань"."В настоящее время ведутся масштабные работы по модернизации трассы, увеличению количества полос движения по всей ее протяженности", - говорится в сообщении.Так, в работе у дорожников в Донецкой Народной Республике – порядка 66 км, включая строительство обхода Мариуполя, в Запорожской области - 36 км. Темпы работ на объектах высокие, а некоторые из них находятся в завершающей стадии.Ранее сообщалось, что на участке трассы Р-280 "Новороссия", проходящем через Запорожскую, Херсонскую области и ДНР, запустили систему экстренного оповещения о беспилотной опасности на волнах "Дорожного радио".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:8000 километров трасс приведены в нормативное состояние в Донбассе и НовороссииТрассу "Новороссия" в Крым расширяют до четырех полос - как идут работыТрассу М-4 "Дон" подготовили к зиме

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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