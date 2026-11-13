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Сухопутный маршрут в Крым: какие работы ведутся на трассе "Новороссия" - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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Сухопутный маршрут в Крым: какие работы ведутся на трассе "Новороссия"
Сухопутный маршрут в Крым: какие работы ведутся на трассе "Новороссия" - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Сухопутный маршрут в Крым: какие работы ведутся на трассе "Новороссия"
На участках трассы Р-280 "Новороссия" продолжаются работы по капитальному ремонту и реконструкции. В частности, ведется строительство обхода города Мариуполя,... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T18:20
2026-11-13T18:20
трасса р-280 "новороссия"
сухопутный маршрут в крым
сухопутный коридор в крым
упрдор "тамань"
ремонт и строительство дорог
новости
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. На участках трассы Р-280 "Новороссия" продолжаются работы по капитальному ремонту и реконструкции. В частности, ведется строительство обхода города Мариуполя, сообщили в ФКУ Упрдор "Тамань"."В настоящее время ведутся масштабные работы по модернизации трассы, увеличению количества полос движения по всей ее протяженности", - говорится в сообщении.Так, в работе у дорожников в Донецкой Народной Республике – порядка 66 км, включая строительство обхода Мариуполя, в Запорожской области - 36 км. Темпы работ на объектах высокие, а некоторые из них находятся в завершающей стадии.Ранее сообщалось, что на участке трассы Р-280 "Новороссия", проходящем через Запорожскую, Херсонскую области и ДНР, запустили систему экстренного оповещения о беспилотной опасности на волнах "Дорожного радио".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:8000 километров трасс приведены в нормативное состояние в Донбассе и НовороссииТрассу "Новороссия" в Крым расширяют до четырех полос - как идут работыТрассу М-4 "Дон" подготовили к зиме
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трасса р-280 "новороссия", сухопутный маршрут в крым, сухопутный коридор в крым, упрдор "тамань", ремонт и строительство дорог, новости, логистика
Сухопутный маршрут в Крым: какие работы ведутся на трассе "Новороссия"

Дорожники ведут масштабные работы по модернизации участков трассы Р-280 "Новороссия"

18:20 13.11.2026
 
© РИА Новости КрымРемонт и строительство дорог
Ремонт и строительство дорог - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. На участках трассы Р-280 "Новороссия" продолжаются работы по капитальному ремонту и реконструкции. В частности, ведется строительство обхода города Мариуполя, сообщили в ФКУ Упрдор "Тамань".
"В настоящее время ведутся масштабные работы по модернизации трассы, увеличению количества полос движения по всей ее протяженности", - говорится в сообщении.
Так, в работе у дорожников в Донецкой Народной Республике – порядка 66 км, включая строительство обхода Мариуполя, в Запорожской области - 36 км. Темпы работ на объектах высокие, а некоторые из них находятся в завершающей стадии.
"Мы осуществляем максимально строгий контроль, поскольку трасса Р-280 сегодня имеет важное значение как часть Азовского транспортного кольца и сухопутного маршрута в Республику Крым", – подчеркнул начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Никита Храпов .
Ранее сообщалось, что на участке трассы Р-280 "Новороссия", проходящем через Запорожскую, Херсонскую области и ДНР, запустили систему экстренного оповещения о беспилотной опасности на волнах "Дорожного радио".
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Читайте также на РИА Новости Крым:
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Трасса Р-280 "Новороссия"Сухопутный маршрут в КрымСухопутный коридор в КрымУпрдор "Тамань"Ремонт и строительство дорогНовостиЛогистика
 
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