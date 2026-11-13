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Шторм остановил работу катеров и паромов в Севастополе

Шторм остановил работу катеров и паромов в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Шторм остановил работу катеров и паромов в Севастополе

Морской транспорт в Севастополе приостановил работу из-за штормовой погоды. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T09:28

2026-11-13T09:28

2026-11-13T09:28

крым

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погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. Морской транспорт в Севастополе приостановил работу из-за штормовой погоды. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Днем ранее сообщалось, что трехметровые волны ожидаются в Севастополе в связи с ухудшением погодных условий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за непогоды возможны аварии в энергосистемеВозможны аварии: "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовностиВ Крыму резко увеличилась водность рек

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севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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