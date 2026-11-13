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Шторм остановил работу катеров и паромов в Севастополе
Шторм остановил работу катеров и паромов в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Шторм остановил работу катеров и паромов в Севастополе
Морской транспорт в Севастополе приостановил работу из-за штормовой погоды. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T09:28
2026-11-13T09:28
2026-11-13T09:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. Морской транспорт в Севастополе приостановил работу из-за штормовой погоды. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Днем ранее сообщалось, что трехметровые волны ожидаются в Севастополе в связи с ухудшением погодных условий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за непогоды возможны аварии в энергосистемеВозможны аварии: "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовностиВ Крыму резко увеличилась водность рек
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РИА Новости Крым
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Шторм остановил работу катеров и паромов в Севастополе
В Севастополе шторм остановил работу катеров и паромов