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Севастополю увеличили лимит электрической мощности - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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Севастополю увеличили лимит электрической мощности
Севастополю увеличили лимит электрической мощности - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Севастополю увеличили лимит электрической мощности
В Севастополе в пятницу вернули график подачи электричества "2 через 6 часов". Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T10:48
2026-11-13T10:48
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севастопольэнерго
энергосистема крыма
электроэнергия
электросети
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электричество
электросети крыма
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу вернули график подачи электричества "2 через 6 часов". Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".По данным предприятия, до 12:00 будет включена 4-я очередь, остальные очереди частично отключены. C 12:00 до 14:00 электроэнергия будет у 1-й очереди, а с 14:00 до 16:00 - у 2-й очереди.Ранее в пятницу сообщалось, что в Севастополе отменили графики подачи света из-за недостатка поступающей в город электроэнергии. До этого в городе действовал режим временного ограничения электроснабжения.Кроме того, 13 ноября на всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения, при этом из-за непогоды возможны аварии на объектах энергетики, сообщали в "Крымэнерго".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварийная ситуация: город Саки остался без светаШторм остановил работу катеров и паромов в СевастополеЯлта частично обесточена
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Севастополю увеличили лимит электрической мощности

Севастополь вернулся к графику подачи света "2 через 6" после увеличения лимита мощности

10:48 13.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу вернули график подачи электричества "2 через 6 часов". Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".
"По команде диспетчера ЧРДУ Севастополю увеличен лимит электрической мощности. Возвращаемся к графику "2 через 6", - говорится в сообщении.
По данным предприятия, до 12:00 будет включена 4-я очередь, остальные очереди частично отключены. C 12:00 до 14:00 электроэнергия будет у 1-й очереди, а с 14:00 до 16:00 - у 2-й очереди.
"Обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной. При необходимости диспетчер может ввести дополнительные ограничения", - предупредили в "Севастопольэнерго".
Ранее в пятницу сообщалось, что в Севастополе отменили графики подачи света из-за недостатка поступающей в город электроэнергии. До этого в городе действовал режим временного ограничения электроснабжения.
Кроме того, 13 ноября на всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения, при этом из-за непогоды возможны аварии на объектах энергетики, сообщали в "Крымэнерго".
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