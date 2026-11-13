https://crimea.ria.ru/20261113/s-flagom-i-gimnom-rossiyskie-sportsmeny-vozvraschayutsya-na-mirovuyu-arenu-1161028839.html

С флагом и гимном: российские спортсмены возвращаются на мировую арену

С флагом и гимном: российские спортсмены возвращаются на мировую арену - РИА Новости Крым, 13.11.2026

С флагом и гимном: российские спортсмены возвращаются на мировую арену

В настоящее время 22 олимпийские федерации допускают взрослых российских спортсменов к соревнованиям под национальным флагом и с национальным гимном. Об этом... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T12:31

2026-11-13T12:31

2026-11-13T12:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В настоящее время 22 олимпийские федерации допускают взрослых российских спортсменов к соревнованиям под национальным флагом и с национальным гимном. Об этом сообщил министр спорта страны Михаил Дегтярев в своем канале в МАКС.Он отметил, что на юношеских Олимпийских играх в Дакаре, которые завершаются в пятницу, 13 ноября, сборная России завоевала 14 медалей и занимает третье место в общем зачете.Всего в 2026 году российские спортсмены приняли участие в 1673 международных турнирах, гимн России прозвучал в честь их побед более 380 раз, добавил Дегтярев.Россия, как уточнил министр, провела в этом году 429 международных соревнований. В ближайшие годы страна примет Всемирные игры кочевников и чемпионат мира по тяжелой атлетике.Ранее Дегтярев сообщил, что Олимпийский комитет РФ восстановлен решением МОК, все рекомендации о дискриминационных мерах сняты, продолжается работа по имплементации этого решения с федерациями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каковы шансы России поучаствовать в Олимпийских Играх-2028Деньги должны идти на поддержку спорта: Путин дал поручение ДегтяревуРоссиянку Екатерину Гамову включили в Международный зал славы волейбола

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россия, михаил дегтярев, спорт, минспорта рф, новости, в мире