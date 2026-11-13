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С флагом и гимном: российские спортсмены возвращаются на мировую арену - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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С флагом и гимном: российские спортсмены возвращаются на мировую арену
С флагом и гимном: российские спортсмены возвращаются на мировую арену - РИА Новости Крым, 13.11.2026
С флагом и гимном: российские спортсмены возвращаются на мировую арену
В настоящее время 22 олимпийские федерации допускают взрослых российских спортсменов к соревнованиям под национальным флагом и с национальным гимном. Об этом... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T12:31
2026-11-13T12:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В настоящее время 22 олимпийские федерации допускают взрослых российских спортсменов к соревнованиям под национальным флагом и с национальным гимном. Об этом сообщил министр спорта страны Михаил Дегтярев в своем канале в МАКС.Он отметил, что на юношеских Олимпийских играх в Дакаре, которые завершаются в пятницу, 13 ноября, сборная России завоевала 14 медалей и занимает третье место в общем зачете.Всего в 2026 году российские спортсмены приняли участие в 1673 международных турнирах, гимн России прозвучал в честь их побед более 380 раз, добавил Дегтярев.Россия, как уточнил министр, провела в этом году 429 международных соревнований. В ближайшие годы страна примет Всемирные игры кочевников и чемпионат мира по тяжелой атлетике.Ранее Дегтярев сообщил, что Олимпийский комитет РФ восстановлен решением МОК, все рекомендации о дискриминационных мерах сняты, продолжается работа по имплементации этого решения с федерациями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каковы шансы России поучаствовать в Олимпийских Играх-2028Деньги должны идти на поддержку спорта: Путин дал поручение ДегтяревуРоссиянку Екатерину Гамову включили в Международный зал славы волейбола
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россия, михаил дегтярев, спорт, минспорта рф, новости, в мире
С флагом и гимном: российские спортсмены возвращаются на мировую арену

Дегтярев рассказал о масштабах возвращения России на мировые спортивные соревнования

12:31 13.11.2026
 
© Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев / МАКССпортсмены и любители практической стрельбы в России
Спортсмены и любители практической стрельбы в России
© Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев / МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В настоящее время 22 олимпийские федерации допускают взрослых российских спортсменов к соревнованиям под национальным флагом и с национальным гимном. Об этом сообщил министр спорта страны Михаил Дегтярев в своем канале в МАКС.
"Уже 22 олимпийские федерации допускают взрослых российских спортсменов под национальным флагом, 31 - юниоров. В неолимпийских видах спорта таких федераций 48 и 51 соответственно", - рассказал министр.
Он отметил, что на юношеских Олимпийских играх в Дакаре, которые завершаются в пятницу, 13 ноября, сборная России завоевала 14 медалей и занимает третье место в общем зачете.
Всего в 2026 году российские спортсмены приняли участие в 1673 международных турнирах, гимн России прозвучал в честь их побед более 380 раз, добавил Дегтярев.
Россия, как уточнил министр, провела в этом году 429 международных соревнований. В ближайшие годы страна примет Всемирные игры кочевников и чемпионат мира по тяжелой атлетике.
Ранее Дегтярев сообщил, что Олимпийский комитет РФ восстановлен решением МОК, все рекомендации о дискриминационных мерах сняты, продолжается работа по имплементации этого решения с федерациями.
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РоссияМихаил ДегтяревСпортМинспорта РФНовостиВ мире
 
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