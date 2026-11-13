Рейтинг@Mail.ru
Российские военные ударили по сухогрузу с вооружением для ВСУ в Черном море - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261113/rossiyskie-voennye-udarili-po-sukhogruzu-s-vooruzheniem-dlya-vsu-v-chernom-more--1161021969.html
Российские военные ударили по сухогрузу с вооружением для ВСУ в Черном море
Российские военные ударили по сухогрузу с вооружением для ВСУ в Черном море - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Российские военные ударили по сухогрузу с вооружением для ВСУ в Черном море
В Черном море поражен сухогруз с вооружением и имуществом для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T08:37
2026-11-13T08:37
удары по украине
черное море
сухогруз
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/06/01/1129122861_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_6941cd1af3e1909322a39a1f0f1da9a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. В Черном море поражен сухогруз с вооружением и имуществом для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по морским судам с военным имуществом и грузами двойного назначения.В четверг днем российские военные поразили два сухогруза с вооружением и военным имуществом для ВСУ в акватории Черного моря.Также российские военные в ночь на четверг поразили заводы по производству дронов, ракетного топлива и твердотопливных ускорителей в Киеве и Киевской области, электроподстанции в Житомире.Кроме того, в ночь на 12 ноября российские военные ударили по объектам военно-промышленного и энергетического комплексов Украины и складу боеприпасов в Киеве и области, сообщалось ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: группировка войск "Центр" ведет наступлениеПВО сбила три управляемые авиабомбы и 407 дронов ВСУАтакованы шесть крупных электроподстанций в четырех областях Украины
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/06/01/1129122861_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_98410b6888193b2257e779c752140e76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
удары по украине, черное море, сухогруз, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
Российские военные ударили по сухогрузу с вооружением для ВСУ в Черном море

Российские военные нанесли удар по сухогрузу с вооружением для ВСУ в Черном море

08:37 13.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченский пролив
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. В Черном море поражен сухогруз с вооружением и имуществом для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
"В течение ночи в акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз" с вооружением и военным имуществом для ВСУ", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по морским судам с военным имуществом и грузами двойного назначения.
В четверг днем российские военные поразили два сухогруза с вооружением и военным имуществом для ВСУ в акватории Черного моря.
Также российские военные в ночь на четверг поразили заводы по производству дронов, ракетного топлива и твердотопливных ускорителей в Киеве и Киевской области, электроподстанции в Житомире.
Кроме того, в ночь на 12 ноября российские военные ударили по объектам военно-промышленного и энергетического комплексов Украины и складу боеприпасов в Киеве и области, сообщалось ранее.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новости СВО: группировка войск "Центр" ведет наступление
ПВО сбила три управляемые авиабомбы и 407 дронов ВСУ
Атакованы шесть крупных электроподстанций в четырех областях Украины
 
Удары по УкраинеЧерное мореСухогрузВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:28Детский отдых в Крыму в условиях ЧС: сколько ребят оздоровились за лето
10:16Крымским аграриям продлили сроки лизинговых платежей
10:07Хотел взорвать ТЦ и бежать в Сирию – в Ставрополе задержали террориста
09:55Аварийная ситуация: город Саки остался без света
09:44ВСУ стали активнее применять дроны: чем отвечают российские военные
09:39Над Севастополем сбили два украинских БПЛА
09:28Шторм остановил работу катеров и паромов в Севастополе
09:17ПВО сбила 1198 дронов над Крымом и другими регионами России
09:11В Волгограде в результате атаки БПЛА погибли 4 сотрудника предприятия и двое ранены
08:56Ялта частично обесточена
08:42Москву и область пытались атаковать 476 беспилотников
08:37Российские военные ударили по сухогрузу с вооружением для ВСУ в Черном море
08:30В Крыму из-за непогоды возможны аварии в энергосистеме
08:22Графики не действуют: в Севастополе дефицит электроэнергии
08:22Аналогов нет: что создают в России в сфере здравоохранения
07:58Где в Крыму купить бензин по 100 рублей за литр в пятницу
07:44Один человек ранен при массированной атаке ВСУ по Ростовской области
07:32В Севастополе ввели графики подачи электричества "2 через 6 часов"
07:11В Крыму соберут двойной урожай яблок
06:38Новости Крыма и Севастополя: главное на утро 13 ноября
Лента новостейМолния