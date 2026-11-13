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Российские военные ударили по сухогрузу с вооружением для ВСУ в Черном море
Российские военные ударили по сухогрузу с вооружением для ВСУ в Черном море - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Российские военные ударили по сухогрузу с вооружением для ВСУ в Черном море
В Черном море поражен сухогруз с вооружением и имуществом для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T08:37
2026-11-13T08:37
2026-11-13T08:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. В Черном море поражен сухогруз с вооружением и имуществом для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по морским судам с военным имуществом и грузами двойного назначения.В четверг днем российские военные поразили два сухогруза с вооружением и военным имуществом для ВСУ в акватории Черного моря.Также российские военные в ночь на четверг поразили заводы по производству дронов, ракетного топлива и твердотопливных ускорителей в Киеве и Киевской области, электроподстанции в Житомире.Кроме того, в ночь на 12 ноября российские военные ударили по объектам военно-промышленного и энергетического комплексов Украины и складу боеприпасов в Киеве и области, сообщалось ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: группировка войск "Центр" ведет наступлениеПВО сбила три управляемые авиабомбы и 407 дронов ВСУАтакованы шесть крупных электроподстанций в четырех областях Украины
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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удары по украине, черное море, сухогруз, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
Российские военные ударили по сухогрузу с вооружением для ВСУ в Черном море
Российские военные нанесли удар по сухогрузу с вооружением для ВСУ в Черном море