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Режим ЧС введен в Ростове после атаки украинских дронов - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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Режим ЧС введен в Ростове после атаки украинских дронов
Режим ЧС введен в Ростове после атаки украинских дронов - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Режим ЧС введен в Ростове после атаки украинских дронов
Режим чрезвычайной ситуации введен в Ростове-на-Дону после массированной атаки беспилотников ВСУ по жилому сектору. Об этом сообщил глава города Александр... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T11:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации введен в Ростове-на-Дону после массированной атаки беспилотников ВСУ по жилому сектору. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.В ночь на пятницу над областью сбили более 120 БПЛА. Удары отражались в Ростове-на-Дону и 10 районах: Матвеево-Курганском, Боковском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Тацинском, Усть-Донецком, Азовском, Шолоховском, Чертковском. Было известно о повреждениях жилых домов и пожарах на складских помещениях. Позже губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что ранен один человек.По данным мэра Ростова, в городе повреждено девять многоквартирных домов.Скрябин добавил, что больше 100 домов в Октябрьском районе после атаки остались без отопления. "Из них в 79 домах тепло должно появиться в ближайшее время. Была приостановлена подача воды на котельную по ул. Гагринской. На данный момент причина отключения устранена, идет заполнение системы теплоносителем", - отметил Скрябин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ростов-на-дону, режим чс, происшествия, атаки всу, новости, новости сво
Режим ЧС введен в Ростове после атаки украинских дронов

В Ростове ввели режим чрезвычайной ситуации после массированного удара ВСУ

11:51 13.11.2026 (обновлено: 12:07 13.11.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПоследствия атаки БПЛА в Ростове-на-Дону
Последствия атаки БПЛА в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации введен в Ростове-на-Дону после массированной атаки беспилотников ВСУ по жилому сектору. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
В ночь на пятницу над областью сбили более 120 БПЛА. Удары отражались в Ростове-на-Дону и 10 районах: Матвеево-Курганском, Боковском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Тацинском, Усть-Донецком, Азовском, Шолоховском, Чертковском. Было известно о повреждениях жилых домов и пожарах на складских помещениях. Позже губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что ранен один человек.
По данным мэра Ростова, в городе повреждено девять многоквартирных домов.
"Принято решение ввести режим ЧС в границах улиц, где нанесен ущерб после падения БПЛА, и организовать работу комиссий для оценки ущерба", - написал он в МАКС.
Скрябин добавил, что больше 100 домов в Октябрьском районе после атаки остались без отопления.
"Из них в 79 домах тепло должно появиться в ближайшее время. Была приостановлена подача воды на котельную по ул. Гагринской. На данный момент причина отключения устранена, идет заполнение системы теплоносителем", - отметил Скрябин.
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