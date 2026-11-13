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Режим ЧС введен в Ростове после атаки украинских дронов

Режим ЧС введен в Ростове после атаки украинских дронов - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Режим ЧС введен в Ростове после атаки украинских дронов

Режим чрезвычайной ситуации введен в Ростове-на-Дону после массированной атаки беспилотников ВСУ по жилому сектору. Об этом сообщил глава города Александр... РИА Новости Крым, 13.11.2026

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации введен в Ростове-на-Дону после массированной атаки беспилотников ВСУ по жилому сектору. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.В ночь на пятницу над областью сбили более 120 БПЛА. Удары отражались в Ростове-на-Дону и 10 районах: Матвеево-Курганском, Боковском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Тацинском, Усть-Донецком, Азовском, Шолоховском, Чертковском. Было известно о повреждениях жилых домов и пожарах на складских помещениях. Позже губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что ранен один человек.По данным мэра Ростова, в городе повреждено девять многоквартирных домов.Скрябин добавил, что больше 100 домов в Октябрьском районе после атаки остались без отопления. "Из них в 79 домах тепло должно появиться в ближайшее время. Была приостановлена подача воды на котельную по ул. Гагринской. На данный момент причина отключения устранена, идет заполнение системы теплоносителем", - отметил Скрябин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, режим чс, происшествия, атаки всу, новости, новости сво