https://crimea.ria.ru/20261113/pvo-sbila-1198-dronov-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1161022712.html
ПВО сбила 1198 дронов над Крымом и другими регионами России
ПВО сбила 1198 дронов над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 13.11.2026
ПВО сбила 1198 дронов над Крымом и другими регионами России
Силы ПВО в ночь на пятницу уничтожили более 1190 украинских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T09:17
2026-11-13T09:17
2026-11-13T09:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Силы ПВО в ночь на пятницу уничтожили более 1190 украинских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Утром 13 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону Московского региона этой ночью летело 467 БПЛА.Вечером 12 ноября в прибрежных водах Крыма российские военные уничтожили безэкипажный катер ВСУ.В течение четверга силы и средства ПВО перехватили и уничтожили 76 украинских БПЛА над Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, крым, новости крыма, черное море, министерство обороны рф, пво
ПВО сбила 1198 дронов над Крымом и другими регионами России
За ночь силы ПВО уничтожили 1198 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Силы ПВО в ночь на пятницу уничтожили более 1190 украинских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 20.00 мск 12 ноября до 8.00 мск 13 ноября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1198 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Утром 13 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону Московского региона этой ночью летело
467 БПЛА.
Вечером 12 ноября в прибрежных водах Крыма российские военные уничтожили
безэкипажный катер ВСУ.
В течение четверга силы и средства ПВО перехватили и уничтожили
76 украинских БПЛА над Россией.
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