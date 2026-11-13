https://crimea.ria.ru/20261113/pvo-sbila-1198-dronov-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1161022712.html

ПВО сбила 1198 дронов над Крымом и другими регионами России

ПВО сбила 1198 дронов над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 13.11.2026

ПВО сбила 1198 дронов над Крымом и другими регионами России

Силы ПВО в ночь на пятницу уничтожили более 1190 украинских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T09:17

2026-11-13T09:17

2026-11-13T09:17

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

атаки всу на крым

крым

новости крыма

черное море

министерство обороны рф

пво

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/10/1156075266_0:70:1352:830_1920x0_80_0_0_322e14e441853fcad936b09815669599.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Силы ПВО в ночь на пятницу уничтожили более 1190 украинских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Утром 13 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону Московского региона этой ночью летело 467 БПЛА.Вечером 12 ноября в прибрежных водах Крыма российские военные уничтожили безэкипажный катер ВСУ.В течение четверга силы и средства ПВО перехватили и уничтожили 76 украинских БПЛА над Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, крым, новости крыма, черное море, министерство обороны рф, пво