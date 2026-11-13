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Проведение ЕГЭ в 2027 году планируется перевести на отечественное ПО - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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Проведение ЕГЭ в 2027 году планируется перевести на отечественное ПО
Проведение ЕГЭ в 2027 году планируется перевести на отечественное ПО - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Проведение ЕГЭ в 2027 году планируется перевести на отечественное ПО
Сервисы для организаторов ЕГЭ переводятся на единую цифровую платформу "ГосТех", сейчас они работают в пилотных регионах, а к 2028 году охватят всю Россию,... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T21:33
2026-11-13T21:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Сервисы для организаторов ЕГЭ переводятся на единую цифровую платформу "ГосТех", сейчас они работают в пилотных регионах, а к 2028 году охватят всю Россию, сообщили в Рособрнадзоре."Параллельно сервисы для организаторов переводятся на единую цифровую платформу "ГосТех". Сейчас они работают в пилотных регионах, а к 2028 году охватят всю страну", - говорится в сообщении в официальном канале ведомства на платформе МАКС."Общественное обсуждение проектов расписаний завершено, приказы направлены в Минюст. Основной период ЕГЭ-2027 пройдет с 1 июня по 9 июля", - также говорится в сообщении.Через год через портал "Госуслуги" можно будет решить практически все вопросы, связанные с ЕГЭ, добавили в Рособрнадзоре."Уже через год через портал госуслуг можно будет решить практически все вопросы, связанные с ЕГЭ: подать заявление на участие в экзаменах и итоговом сочинении; получить уведомление о месте сдачи; узнать результаты и посмотреть скан своей работы; подать апелляцию и ознакомиться с итогами ее рассмотрения; воспользоваться тренажером для подготовки", - говорится в сообщении в официальном канале ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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егэ, образование в крыму и севастополе, образование в россии, новости, рособрнадзор
Проведение ЕГЭ в 2027 году планируется перевести на отечественное ПО

Сервисы для организаторов ЕГЭ переводят на единую цифровую платформу "ГосТех"

21:33 13.11.2026
 
© Правительство СевастополяЕГЭ в Севастополе
ЕГЭ в Севастополе
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Сервисы для организаторов ЕГЭ переводятся на единую цифровую платформу "ГосТех", сейчас они работают в пилотных регионах, а к 2028 году охватят всю Россию, сообщили в Рособрнадзоре.
"Параллельно сервисы для организаторов переводятся на единую цифровую платформу "ГосТех". Сейчас они работают в пилотных регионах, а к 2028 году охватят всю страну", - говорится в сообщении в официальном канале ведомства на платформе МАКС.
"Общественное обсуждение проектов расписаний завершено, приказы направлены в Минюст. Основной период ЕГЭ-2027 пройдет с 1 июня по 9 июля", - также говорится в сообщении.
Через год через портал "Госуслуги" можно будет решить практически все вопросы, связанные с ЕГЭ, добавили в Рособрнадзоре.
"Уже через год через портал госуслуг можно будет решить практически все вопросы, связанные с ЕГЭ: подать заявление на участие в экзаменах и итоговом сочинении; получить уведомление о месте сдачи; узнать результаты и посмотреть скан своей работы; подать апелляцию и ознакомиться с итогами ее рассмотрения; воспользоваться тренажером для подготовки", - говорится в сообщении в официальном канале ведомства.
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