https://crimea.ria.ru/20261113/provedenie-ege-v-2027-godu-planiruetsya-perevesti-na-otechestvennoe-po-1161046454.html

Проведение ЕГЭ в 2027 году планируется перевести на отечественное ПО

Проведение ЕГЭ в 2027 году планируется перевести на отечественное ПО - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Проведение ЕГЭ в 2027 году планируется перевести на отечественное ПО

Сервисы для организаторов ЕГЭ переводятся на единую цифровую платформу "ГосТех", сейчас они работают в пилотных регионах, а к 2028 году охватят всю Россию,... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T21:33

2026-11-13T21:33

2026-11-13T21:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Сервисы для организаторов ЕГЭ переводятся на единую цифровую платформу "ГосТех", сейчас они работают в пилотных регионах, а к 2028 году охватят всю Россию, сообщили в Рособрнадзоре."Параллельно сервисы для организаторов переводятся на единую цифровую платформу "ГосТех". Сейчас они работают в пилотных регионах, а к 2028 году охватят всю страну", - говорится в сообщении в официальном канале ведомства на платформе МАКС."Общественное обсуждение проектов расписаний завершено, приказы направлены в Минюст. Основной период ЕГЭ-2027 пройдет с 1 июня по 9 июля", - также говорится в сообщении.Через год через портал "Госуслуги" можно будет решить практически все вопросы, связанные с ЕГЭ, добавили в Рособрнадзоре."Уже через год через портал госуслуг можно будет решить практически все вопросы, связанные с ЕГЭ: подать заявление на участие в экзаменах и итоговом сочинении; получить уведомление о месте сдачи; узнать результаты и посмотреть скан своей работы; подать апелляцию и ознакомиться с итогами ее рассмотрения; воспользоваться тренажером для подготовки", - говорится в сообщении в официальном канале ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егэ, образование в крыму и севастополе, образование в россии, новости, рособрнадзор