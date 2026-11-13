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Предложение Путина по Константиновке разоблачило ложь Киева – мнение - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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Предложение Путина по Константиновке разоблачило ложь Киева – мнение
Предложение Путина по Константиновке разоблачило ложь Киева – мнение - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Предложение Путина по Константиновке разоблачило ложь Киева – мнение
Предложение президента России Владимира Путина организовать гуманитарную миссию в Константиновке в ДНР по аналогии с херсонскими Алешками, помимо главного... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T16:44
2026-11-13T17:41
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Юрий Светов: Предложение Путина по Константиновке разоблачило ложь Киева
Юрий Светов: Предложение Путина по Константиновке разоблачило ложь Киева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Предложение президента России Владимира Путина организовать гуманитарную миссию в Константиновке в ДНР по аналогии с херсонскими Алешками, помимо главного смысла – спасения там мирных людей, является своеобразным проверочным тестом, загадкой и отгадкой для мирового сообщества в вопросе того, кто все-таки контролирует эту территорию – Россия или Украина. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов, оценивая встречу спецпредставителей президента США после и визита в Кремль с лидером Украины в каморке аэродрома в Ирландии.Президент России Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке в Донецкой Народной Республике по аналогии с операцией, которая была проведена в городе Алешки Херсонской области. Об этом он заявил на встрече в Кремле со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По словам президента, Россия контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность гуманитарной миссии, и прежде всего разминировать подходы к населенному пункту, на что военным ВС РФ потребуется пять суток. Но если, как утверждает Киев, эту территорию контролирует Украина, пусть сделает то же самое.По мнению Светова, в этом предложении президента России как всегда все продумано. И это одновременно и загадка, и отгадка не только для американцев, но и для европейского и в целом мирового сообщества, считает эксперт.Примечательно, что с украинской стороны после этого заявления президента России никаких комментариев и предложений относительно возможного перемирия по аналогии с Алешками не последовало, подчеркнул политолог.По словам Светова, опыт гуманитарной миссии в Алешках был уникальным для периода СВО в том смысле, что тогда впервые украинская сторона не сорвала объявленное перемирие, и такой формат, безусловно, может быть взять за некий образец."Это был первый раз, когда перемирие с украинцами реально было реализовано. Ведь сколько мы объявляли перемирий – и пасхальное, и рождественское, и к нам с просьбами обращались. И украинцы начинали молниеносно нарушать это перемирие, обвиняя, естественно, в этом Россию... Здесь удалось реализовать", – сказал Светов.Помимо этого, операция в Алешках была знаковой, так как прошла при участии представителя США, более того – первой леди Америки Меланьи Трамп. И здесь важен не только сам факт участия в миссии Соединенных Штатов, потому как мы понимаем, что за этим стоит Белый дом, отметил Светов, но и личная смелость супруги американского президента Дональда Трампа.Первая леди США передала Путину личное послание Гуманитарная миссия в городе Алешки в Херсонской области была завершена вечером 30 октября. С 04.00 мск 27 октября до 23.59 1 ноября для проведения миссии здесь вводился "режим тишины". Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова после заявила, что все обязательства в ходе режима тишины в Алешках были соблюдены обеими сторонами и операция прошла без инцидентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Путина с Кушнером и Уиткоффом – главные заявления сторон Перемирие в Алешках должно стать основой для более широкого мира - Меланья Трамп
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визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года, новости сво, мнения, юрий светов, украина, политика
Предложение Путина по Константиновке разоблачило ложь Киева – мнение

Путин предложением провести гуманитарную миссию в Константиновке разоблачил ложь Киева

16:44 13.11.2026 (обновлено: 17:41 13.11.2026)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские войска взяли под контроль районы Константиновки
Российские войска взяли под контроль районы Константиновки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Предложение президента России Владимира Путина организовать гуманитарную миссию в Константиновке в ДНР по аналогии с херсонскими Алешками, помимо главного смысла – спасения там мирных людей, является своеобразным проверочным тестом, загадкой и отгадкой для мирового сообщества в вопросе того, кто все-таки контролирует эту территорию – Россия или Украина. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов, оценивая встречу спецпредставителей президента США после и визита в Кремль с лидером Украины в каморке аэродрома в Ирландии.
Президент России Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке в Донецкой Народной Республике по аналогии с операцией, которая была проведена в городе Алешки Херсонской области. Об этом он заявил на встрече в Кремле со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По словам президента, Россия контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность гуманитарной миссии, и прежде всего разминировать подходы к населенному пункту, на что военным ВС РФ потребуется пять суток. Но если, как утверждает Киев, эту территорию контролирует Украина, пусть сделает то же самое.
Юрий Светов: Предложение Путина по Константиновке разоблачило ложь Киева
16:44
По мнению Светова, в этом предложении президента России как всегда все продумано. И это одновременно и загадка, и отгадка не только для американцев, но и для европейского и в целом мирового сообщества, считает эксперт.
"Мы говорим, что еще летом Константиновка взята под наш контроль...Украинцы утверждают, что никакого контроля России нет... Путин говорит, хорошо, для того, чтобы провести эту операцию в Константиновке, надо ее разминировать. Мы готовы. Готовы ли украинцы ее разминировать? Вы контролируете – давайте разминируйте. Пять дней даем вам на это, будет перемирие. Это такой проверочный тест", – прокомментировал Светов.
Примечательно, что с украинской стороны после этого заявления президента России никаких комментариев и предложений относительно возможного перемирия по аналогии с Алешками не последовало, подчеркнул политолог.
По словам Светова, опыт гуманитарной миссии в Алешках был уникальным для периода СВО в том смысле, что тогда впервые украинская сторона не сорвала объявленное перемирие, и такой формат, безусловно, может быть взять за некий образец.
"Это был первый раз, когда перемирие с украинцами реально было реализовано. Ведь сколько мы объявляли перемирий – и пасхальное, и рождественское, и к нам с просьбами обращались. И украинцы начинали молниеносно нарушать это перемирие, обвиняя, естественно, в этом Россию... Здесь удалось реализовать", – сказал Светов.
Помимо этого, операция в Алешках была знаковой, так как прошла при участии представителя США, более того – первой леди Америки Меланьи Трамп. И здесь важен не только сам факт участия в миссии Соединенных Штатов, потому как мы понимаем, что за этим стоит Белый дом, отметил Светов, но и личная смелость супруги американского президента Дональда Трампа.
Первая леди США передала Путину личное послание
"Меланья Трамп под личный патронаж все взяла. А на это ей решиться было непросто. Вспомним ее славянское происхождение и постоянные нападки на нее в Штатах. Согласиться возглавить такую операцию, будучи готовой к неприкрытой критике, надо иметь некоторое мужество. И она это сделала", – заключил эксперт.
Гуманитарная миссия в городе Алешки в Херсонской области была завершена вечером 30 октября. С 04.00 мск 27 октября до 23.59 1 ноября для проведения миссии здесь вводился "режим тишины". Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова после заявила, что все обязательства в ходе режима тишины в Алешках были соблюдены обеими сторонами и операция прошла без инцидентов.
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