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Покушение на экс-советника Азарова и атаки на регионы РФ: главное за день - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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Покушение на экс-советника Азарова и атаки на регионы РФ: главное за день
Покушение на экс-советника Азарова и атаки на регионы РФ: главное за день - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Покушение на экс-советника Азарова и атаки на регионы РФ: главное за день
В Москве взорван автомобиль, в котором находился бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный. ВСУ атаковали ряд регионов России: есть РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T22:35
2026-11-13T22:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Москве взорван автомобиль, в котором находился бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный. ВСУ атаковали ряд регионов России: есть погибшие и раненые. Российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской и Сумской областях. В Крыму многоэтажки без газа обеспечат теплом и светом с помощью генераторов. СБУ выманила из Крыма и задержала экс-директора образовательного учреждения Евпатории. Власти сменили подрядчика реконструкции парка имени Гагарина в Симферополе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Покушение на экс-советника АзароваУтром на улице Кировоградской в Москве взорвался автомобиль. Взрыв произошел во время движения, пострадал водитель.Следственный комитет возбудил уголовное дело.Позже экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что за рулем машины находился журналист и бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный.По словам Царева, пострадавший находится в тяжелом состоянии. Политик назвал произошедшее терактом.Атаки на регионы РоссииНочью и утром ВСУ атаковали беспилотниками ряд регионов России.В Самарской области был нанесен удар по промышленному предприятию. В результате погибли четыре человека, также есть раненые.Также в Волгограде в результате атаки беспилотников погибли четыре сотрудника промпредприятия, еще двое ранены.В результате падения обломков БПЛА были зафиксированы локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории.Атаке подверглась и Ростовская область. В Ростове-на-Дону и Аксайском районе повреждены многоэтажки, частные дома и производства.Один человек получил ранения, его госпитализировали.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера четверга до утра пятницы на столицу и область летели 467 БПЛА. Большая часть из них уничтожена системой ПВО Минобороны на дальних рубежах.Освобождение населенных пунктов в зоне СВО"Группировка войск "Север" Вооруженных сил РФ взяла под контроль населенные пункты Котовка Харьковской области и Никольское в Сумской области.Всего за неделю российские военные освободили пять населенных пунктов, в том числе Шиловку в Донецкой Народной Республике, Васильковое и Воскресенка в Запорожской области.Ситуация с электроснабжением в Крыму и СевастополеВ Крыму многоэтажные дома, в которых нет газа, обеспечат теплом и светом с помощью генераторов, сообщил министр топлива и энергетики региона Владимир Воронкин.По его словам, генераторные установки развезены по городам. В ближайшее время дополнительно планируется донаправить генераторы в Ялту.В Севастополе губернатор Михаил Развожаев поручил уделить особое внимание подаче электричества в многоквартирные дома с индивидуальным отоплением ночью, когда это позволяет режим работы энергосистемы. Он указал на важность обеспечения работы газовых котлов, чтобы не допускать остановки отопления.СБУ задержали экс-директора учреждения образования из КрымаСлужба безопасности Украины заявила о задержании бывшего директора образовательного учреждения Евпатории.Украинские спецслужбы обманом выманили его из Крыма в Одесскую область, где мужчина был задержан.Как утверждают в СБУ, речь идет о бывшем директоре учреждения внешкольного образования в Евпатории.Силовики киевского режима вменяют ему поддержку специальной военной операции, "идеологическую обработку" крымских детей и молодежи, а также помощь в вывозе детей из освобожденных Вооруженными силами России районов Херсонской и Запорожской областей в Крым.Смена подрядчика на реконструкции парка ГагаринаВ Симферополе сменили подрядчика, который выполняет реконструкцию парка имени Гагарина. Как пояснили в администрации города, темпы проводимых им работ не соответствовали требованиям.Предполагается, что новый подрядчик завершит работы по укладке плитки на пешеходных дорожках на площади почти 26 тысяч квадратных метров, установит бордюры и более 240 светильников, проведет укладку асфальта на площади почти 11 тысяч квадратных метров, уберет мусор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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главное за день, крым, в мире, общество, новости
Покушение на экс-советника Азарова и атаки на регионы РФ: главное за день

Покушение на экс-советника Азарова и атаки на регионы РФ – главное за день

22:35 13.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Москве взорван автомобиль, в котором находился бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный. ВСУ атаковали ряд регионов России: есть погибшие и раненые. Российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской и Сумской областях. В Крыму многоэтажки без газа обеспечат теплом и светом с помощью генераторов. СБУ выманила из Крыма и задержала экс-директора образовательного учреждения Евпатории. Власти сменили подрядчика реконструкции парка имени Гагарина в Симферополе.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Покушение на экс-советника Азарова

Утром на улице Кировоградской в Москве взорвался автомобиль. Взрыв произошел во время движения, пострадал водитель.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Позже экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что за рулем машины находился журналист и бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный.
По словам Царева, пострадавший находится в тяжелом состоянии. Политик назвал произошедшее терактом.
Запуск генераторов на предприятии Вода Крыма - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
15:48
В Крыму многоэтажки без газа обеспечат генераторами

Атаки на регионы России

Ночью и утром ВСУ атаковали беспилотниками ряд регионов России.
В Самарской области был нанесен удар по промышленному предприятию. В результате погибли четыре человека, также есть раненые.
Также в Волгограде в результате атаки беспилотников погибли четыре сотрудника промпредприятия, еще двое ранены.
В результате падения обломков БПЛА были зафиксированы локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории.
Атаке подверглась и Ростовская область. В Ростове-на-Дону и Аксайском районе повреждены многоэтажки, частные дома и производства.
Один человек получил ранения, его госпитализировали.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера четверга до утра пятницы на столицу и область летели 467 БПЛА. Большая часть из них уничтожена системой ПВО Минобороны на дальних рубежах.
Российские войска взяли под контроль районы Константиновки
16:44
Предложение Путина по Константиновке разоблачило ложь Киева – мнение

Освобождение населенных пунктов в зоне СВО

"Группировка войск "Север" Вооруженных сил РФ взяла под контроль населенные пункты Котовка Харьковской области и Никольское в Сумской области.
Всего за неделю российские военные освободили пять населенных пунктов, в том числе Шиловку в Донецкой Народной Республике, Васильковое и Воскресенка в Запорожской области.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
18:07
"Свет в конце туннеля есть": каковы шансы достичь мира на Украине

Ситуация с электроснабжением в Крыму и Севастополе

В Крыму многоэтажные дома, в которых нет газа, обеспечат теплом и светом с помощью генераторов, сообщил министр топлива и энергетики региона Владимир Воронкин.
По его словам, генераторные установки развезены по городам. В ближайшее время дополнительно планируется донаправить генераторы в Ялту.
В Севастополе губернатор Михаил Развожаев поручил уделить особое внимание подаче электричества в многоквартирные дома с индивидуальным отоплением ночью, когда это позволяет режим работы энергосистемы. Он указал на важность обеспечения работы газовых котлов, чтобы не допускать остановки отопления.
Ремонт и строительство дорог - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
18:20
Сухопутный маршрут в Крым: какие работы ведутся на трассе "Новороссия"

СБУ задержали экс-директора учреждения образования из Крыма

Служба безопасности Украины заявила о задержании бывшего директора образовательного учреждения Евпатории.
Украинские спецслужбы обманом выманили его из Крыма в Одесскую область, где мужчина был задержан.
Как утверждают в СБУ, речь идет о бывшем директоре учреждения внешкольного образования в Евпатории.
Силовики киевского режима вменяют ему поддержку специальной военной операции, "идеологическую обработку" крымских детей и молодежи, а также помощь в вывозе детей из освобожденных Вооруженными силами России районов Херсонской и Запорожской областей в Крым.
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
18:54Ситуация на дорогах Крыма
Улицу в центре Симферополя перекроют на восемь часов

Смена подрядчика на реконструкции парка Гагарина

В Симферополе сменили подрядчика, который выполняет реконструкцию парка имени Гагарина. Как пояснили в администрации города, темпы проводимых им работ не соответствовали требованиям.
Предполагается, что новый подрядчик завершит работы по укладке плитки на пешеходных дорожках на площади почти 26 тысяч квадратных метров, установит бордюры и более 240 светильников, проведет укладку асфальта на площади почти 11 тысяч квадратных метров, уберет мусор.
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Заголовок открываемого материала
22:35Покушение на экс-советника Азарова и атаки на регионы РФ: главное за день
22:10Наша армия похожа на прогнившую хэллоуинскую тыкву – британский политик
21:45Битва окрошек: как Госстандарт возвращает русскую кухню к канонам
21:33Проведение ЕГЭ в 2027 году планируется перевести на отечественное ПО
21:18В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения
21:10Глава Минстроя РФ обсудил с Яниной Павленко вопросы развития Крыма
21:03В Крыму вырастили свыше тысячи тонн рыбы за год
20:44В Крыму нашли почти 800 килограммов просроченных морских деликатесов
20:10В центре Севастополя в воскресенье перекроют движение
19:59Азаров назвал виновных в подрыве машины Заворотного
19:46В тревожном ожидании: что Крыму даст закон об онлайн-продаже вина в РФ
19:34В Совфеде готовят проект закона о ремесленничестве
19:20В ЛНР ограничат движение пассажирских автобусов в темное время суток
19:12Трехсторонние переговоры и посланники США в Москве: приближается ли мир
18:54Улицу в центре Симферополя перекроют на восемь часов
18:42Контраст температур и скачок давления: погода на выходных в Крыму
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18:31Власти Крыма рассказали о реализации нацпроектов в республике
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