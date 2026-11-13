https://crimea.ria.ru/20261113/pokushenie-na-eks-sovetnika-azarova-i-ataki-na-regiony-rf-glavnoe-za-den-1161046579.html

Покушение на экс-советника Азарова и атаки на регионы РФ: главное за день

Покушение на экс-советника Азарова и атаки на регионы РФ: главное за день - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Покушение на экс-советника Азарова и атаки на регионы РФ: главное за день

В Москве взорван автомобиль, в котором находился бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный. ВСУ атаковали ряд регионов России: есть РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T22:35

2026-11-13T22:35

2026-11-13T22:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Москве взорван автомобиль, в котором находился бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный. ВСУ атаковали ряд регионов России: есть погибшие и раненые. Российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской и Сумской областях. В Крыму многоэтажки без газа обеспечат теплом и светом с помощью генераторов. СБУ выманила из Крыма и задержала экс-директора образовательного учреждения Евпатории. Власти сменили подрядчика реконструкции парка имени Гагарина в Симферополе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Покушение на экс-советника АзароваУтром на улице Кировоградской в Москве взорвался автомобиль. Взрыв произошел во время движения, пострадал водитель.Следственный комитет возбудил уголовное дело.Позже экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что за рулем машины находился журналист и бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный.По словам Царева, пострадавший находится в тяжелом состоянии. Политик назвал произошедшее терактом.Атаки на регионы РоссииНочью и утром ВСУ атаковали беспилотниками ряд регионов России.В Самарской области был нанесен удар по промышленному предприятию. В результате погибли четыре человека, также есть раненые.Также в Волгограде в результате атаки беспилотников погибли четыре сотрудника промпредприятия, еще двое ранены.В результате падения обломков БПЛА были зафиксированы локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории.Атаке подверглась и Ростовская область. В Ростове-на-Дону и Аксайском районе повреждены многоэтажки, частные дома и производства.Один человек получил ранения, его госпитализировали.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера четверга до утра пятницы на столицу и область летели 467 БПЛА. Большая часть из них уничтожена системой ПВО Минобороны на дальних рубежах.Освобождение населенных пунктов в зоне СВО"Группировка войск "Север" Вооруженных сил РФ взяла под контроль населенные пункты Котовка Харьковской области и Никольское в Сумской области.Всего за неделю российские военные освободили пять населенных пунктов, в том числе Шиловку в Донецкой Народной Республике, Васильковое и Воскресенка в Запорожской области.Ситуация с электроснабжением в Крыму и СевастополеВ Крыму многоэтажные дома, в которых нет газа, обеспечат теплом и светом с помощью генераторов, сообщил министр топлива и энергетики региона Владимир Воронкин.По его словам, генераторные установки развезены по городам. В ближайшее время дополнительно планируется донаправить генераторы в Ялту.В Севастополе губернатор Михаил Развожаев поручил уделить особое внимание подаче электричества в многоквартирные дома с индивидуальным отоплением ночью, когда это позволяет режим работы энергосистемы. Он указал на важность обеспечения работы газовых котлов, чтобы не допускать остановки отопления.СБУ задержали экс-директора учреждения образования из КрымаСлужба безопасности Украины заявила о задержании бывшего директора образовательного учреждения Евпатории.Украинские спецслужбы обманом выманили его из Крыма в Одесскую область, где мужчина был задержан.Как утверждают в СБУ, речь идет о бывшем директоре учреждения внешкольного образования в Евпатории.Силовики киевского режима вменяют ему поддержку специальной военной операции, "идеологическую обработку" крымских детей и молодежи, а также помощь в вывозе детей из освобожденных Вооруженными силами России районов Херсонской и Запорожской областей в Крым.Смена подрядчика на реконструкции парка ГагаринаВ Симферополе сменили подрядчика, который выполняет реконструкцию парка имени Гагарина. Как пояснили в администрации города, темпы проводимых им работ не соответствовали требованиям.Предполагается, что новый подрядчик завершит работы по укладке плитки на пешеходных дорожках на площади почти 26 тысяч квадратных метров, установит бордюры и более 240 светильников, проведет укладку асфальта на площади почти 11 тысяч квадратных метров, уберет мусор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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