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Погода в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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Погода в Крыму на пятницу
Погода в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Погода в Крыму на пятницу
В пятницу в Крыму ночью местами пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ночью местами пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +18...+20.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный ночью 10-15м/с, утром, днем 20-25м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +17...+19.На побережье ночью ожидается дождь. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит от +13 до +15 градусов, днем потеплеет до +19.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Погода в Крыму на пятницу

Погода в Крыму на пятницу

00:01 13.11.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь с сильным ветром
Дождь с сильным ветром - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ночью местами пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный ночью 10-15 м/с; днем на большей части территории полуострова сильный 15-20 м/с, местами достигнет штормовых значений 25-28 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15; днем +16…+20, в горах +12…+15", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +18...+20.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный ночью 10-15м/с, утром, днем 20-25м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +17...+19.
На побережье ночью ожидается дождь. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит от +13 до +15 градусов, днем потеплеет до +19.
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 13 ноября
23:28Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
22:36Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером и шторм в Крыму – главное за день
22:35Путин обсудил с Совбезом итоги переговоров в Абу-Даби
22:19Крымский мост сейчас - движение возобновили
22:10Чего не должны делать священники-блогеры - ответ РПЦ
22:08В Крыму сняли угрозу ракетной опасности
22:04Крымский мост закрыт
22:00Ракетная опасность в Крыму объявлена во второй раз за вечер четверга
21:54В Севастополе снова включили сирены - объявлена воздушная тревога
21:4517 крымских педагогов победили в проекте Знание.Наставники
21:34Семьи Херсонщины стали чаще тратить маткапитал на образование детей
21:20В Крыму суд взыскал 2,8 млн рублей долга по арендной плате
21:11Когда состоится новый раунд переговоров по Украине
20:54Иномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе в Севастополе
20:50У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер ВСУ
20:40Пожар на территории мечети Джума-Джами в Евпатории - что известно
20:36Студенты-медики из Севастополя приступят к учебе на базе федерального центра
20:2976 дронов ВСУ сбиты за день над регионами России - Крым в их числе
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