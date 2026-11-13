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Погода в Крыму на пятницу
Погода в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Погода в Крыму на пятницу
В пятницу в Крыму ночью местами пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T00:01
2026-11-13T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ночью местами пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +18...+20.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный ночью 10-15м/с, утром, днем 20-25м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +17...+19.На побережье ночью ожидается дождь. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит от +13 до +15 градусов, днем потеплеет до +19.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ночью местами пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный ночью 10-15 м/с; днем на большей части территории полуострова сильный 15-20 м/с, местами достигнет штормовых значений 25-28 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15; днем +16…+20, в горах +12…+15", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +18...+20.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный ночью 10-15м/с, утром, днем 20-25м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +17...+19.
На побережье ночью ожидается дождь. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит от +13 до +15 градусов, днем потеплеет до +19.
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