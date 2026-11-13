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Погода в Крыму на пятницу

Погода в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Погода в Крыму на пятницу

В пятницу в Крыму ночью местами пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T00:01

2026-11-13T00:01

2026-11-13T00:01

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севастополь

ялта

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ночью местами пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +18...+20.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный ночью 10-15м/с, утром, днем 20-25м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +17...+19.На побережье ночью ожидается дождь. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит от +13 до +15 градусов, днем потеплеет до +19.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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