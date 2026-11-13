https://crimea.ria.ru/20261113/pochemu-evropa-gotovitsya-voevat-s-rossiey--mnenie-1161005815.html

Почему Европа готовится воевать с Россией – мнение

Почему Европа готовится воевать с Россией – мнение - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Почему Европа готовится воевать с Россией – мнение

Европа продолжает милитаризацию и подготовку к войне с Россией в надежде поживиться ресурсами РФ. Кроме того, этот курс активно лоббирует европейский... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T06:02

2026-11-13T06:02

2026-11-13T06:02

александр дудчак

мнения

политика

нато

европейский союз (ес)

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новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Европа продолжает милитаризацию и подготовку к войне с Россией в надежде поживиться ресурсами РФ. Кроме того, этот курс активно лоббирует европейский военно-промышленный комплекс, получая сверхприбыли. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.По словам Дудчака, благодаря курсу на милитаризацию военно-промышленные корпорации Европы получают сверхприбыли и финансируют политические силы, которые продвигают миф о "российской угрозе" и настаивают на дальнейшем массовом производстве вооружений.Европейцы надеются, что продолжающийся конфликт на Украине ослабит Россию, и к 2030 году они будут готовы к прямому вооруженному столкновению с РФ, считает аналитик.По мнению политолога, в этой риторике представителей ЕС имеется большая доля блефа, однако относиться к европейской угрозе следует серьезно и быть готовыми ко всему.Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней. При этом он подчеркнул, что, если дойдет до войны, то победителей в ней не будет.Путин также отмечал, что Россия не готовится ни к какой войне с Европой. Заявления западных политиков о подготовке такого конфликта российский лидер назвал политической шизофренией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Европа будет готова сесть за стол переговоров по Украине – мнение"Ялта-2": почему Европа боится переговоров в Абу-Даби ЕС впервые разместит военную миссию на Украине

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дудчак, мнения, политика, нато, европейский союз (ес), европа, россия, новости сво