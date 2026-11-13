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Почему Европа готовится воевать с Россией – мнение - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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Почему Европа готовится воевать с Россией – мнение
Почему Европа готовится воевать с Россией – мнение - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Почему Европа готовится воевать с Россией – мнение
Европа продолжает милитаризацию и подготовку к войне с Россией в надежде поживиться ресурсами РФ. Кроме того, этот курс активно лоббирует европейский... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T06:02
2026-11-13T06:02
александр дудчак
мнения
политика
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Европа продолжает милитаризацию и подготовку к войне с Россией в надежде поживиться ресурсами РФ. Кроме того, этот курс активно лоббирует европейский военно-промышленный комплекс, получая сверхприбыли. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.По словам Дудчака, благодаря курсу на милитаризацию военно-промышленные корпорации Европы получают сверхприбыли и финансируют политические силы, которые продвигают миф о "российской угрозе" и настаивают на дальнейшем массовом производстве вооружений.Европейцы надеются, что продолжающийся конфликт на Украине ослабит Россию, и к 2030 году они будут готовы к прямому вооруженному столкновению с РФ, считает аналитик.По мнению политолога, в этой риторике представителей ЕС имеется большая доля блефа, однако относиться к европейской угрозе следует серьезно и быть готовыми ко всему.Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней. При этом он подчеркнул, что, если дойдет до войны, то победителей в ней не будет.Путин также отмечал, что Россия не готовится ни к какой войне с Европой. Заявления западных политиков о подготовке такого конфликта российский лидер назвал политической шизофренией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Европа будет готова сесть за стол переговоров по Украине – мнение"Ялта-2": почему Европа боится переговоров в Абу-Даби ЕС впервые разместит военную миссию на Украине
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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александр дудчак, мнения, политика, нато, европейский союз (ес), европа, россия, новости сво
Почему Европа готовится воевать с Россией – мнение

Европа готовится к войне в надежде поживиться российскими ресурсами – политолог

06:02 13.11.2026
 
© AP Photo Kin CheungГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© AP Photo Kin Cheung
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Европа продолжает милитаризацию и подготовку к войне с Россией в надежде поживиться ресурсами РФ. Кроме того, этот курс активно лоббирует европейский военно-промышленный комплекс, получая сверхприбыли. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.
"Есть две причины, почему европейцы продолжают эскалацию и милитаризацию. Во-первых, они надеются склонить Россию к принятию своих условий и в глобальном плане получить из России "свежую кровь". Во-вторых, когда раскручивается маховик военно-промышленного комплекса, остановить его уже практически невозможно", - сказал эксперт.
По словам Дудчака, благодаря курсу на милитаризацию военно-промышленные корпорации Европы получают сверхприбыли и финансируют политические силы, которые продвигают миф о "российской угрозе" и настаивают на дальнейшем массовом производстве вооружений.
Европейцы надеются, что продолжающийся конфликт на Украине ослабит Россию, и к 2030 году они будут готовы к прямому вооруженному столкновению с РФ, считает аналитик.
По мнению политолога, в этой риторике представителей ЕС имеется большая доля блефа, однако относиться к европейской угрозе следует серьезно и быть готовыми ко всему.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней. При этом он подчеркнул, что, если дойдет до войны, то победителей в ней не будет.
Путин также отмечал, что Россия не готовится ни к какой войне с Европой. Заявления западных политиков о подготовке такого конфликта российский лидер назвал политической шизофренией.
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