Почему Европа готовится воевать с Россией – мнение
Европа готовится к войне в надежде поживиться российскими ресурсами – политолог
© AP Photo Kin CheungГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
© AP Photo Kin Cheung
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Европа продолжает милитаризацию и подготовку к войне с Россией в надежде поживиться ресурсами РФ. Кроме того, этот курс активно лоббирует европейский военно-промышленный комплекс, получая сверхприбыли. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.
"Есть две причины, почему европейцы продолжают эскалацию и милитаризацию. Во-первых, они надеются склонить Россию к принятию своих условий и в глобальном плане получить из России "свежую кровь". Во-вторых, когда раскручивается маховик военно-промышленного комплекса, остановить его уже практически невозможно", - сказал эксперт.
По словам Дудчака, благодаря курсу на милитаризацию военно-промышленные корпорации Европы получают сверхприбыли и финансируют политические силы, которые продвигают миф о "российской угрозе" и настаивают на дальнейшем массовом производстве вооружений.
Европейцы надеются, что продолжающийся конфликт на Украине ослабит Россию, и к 2030 году они будут готовы к прямому вооруженному столкновению с РФ, считает аналитик.
По мнению политолога, в этой риторике представителей ЕС имеется большая доля блефа, однако относиться к европейской угрозе следует серьезно и быть готовыми ко всему.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней. При этом он подчеркнул, что, если дойдет до войны, то победителей в ней не будет.
Путин также отмечал, что Россия не готовится ни к какой войне с Европой. Заявления западных политиков о подготовке такого конфликта российский лидер назвал политической шизофренией.
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