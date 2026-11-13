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Один человек ранен при массированной атаке ВСУ по Ростовской области - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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Один человек ранен при массированной атаке ВСУ по Ростовской области
Один человек ранен при массированной атаке ВСУ по Ростовской области - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Один человек ранен при массированной атаке ВСУ по Ростовской области
Один человек получил ранения при массированном налете украинских дронов на Ростовскую область в ночь на пятницу. Об этом сообщил губернатор региона Юрий... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T07:44
2026-11-13T07:44
ростовская область
атаки всу
ростов-на-дону
юрий слюсарь
новости
новости сво
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Один человек получил ранения при массированном налете украинских дронов на Ростовскую область в ночь на пятницу. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.За ночь над областью сбили более 120 БПЛА. Удары отражались в Ростове-на-Дону и 10 районах: Матвеево-Курганском, Боковском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Тацинском, Усть-Донецком, Азовском, Шолоховском, Чертковском. Было известно о повреждениях жилых домов и пожарах на складских помещениях.Для жителей поврежденного ударом многоквартирного дома в Октябрьском районе Ростова развернули пункт временного размещения. Всего в Ростове повреждено пять многоквартирных домов. В Азовском районе повреждены пять частных домов. добавил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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ростовская область, атаки всу, ростов-на-дону, юрий слюсарь, новости, новости сво, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Один человек ранен при массированной атаке ВСУ по Ростовской области

В Ростовской области при массированной атаке ВСУ ранен мужчина

07:44 13.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Один человек получил ранения при массированном налете украинских дронов на Ростовскую область в ночь на пятницу. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
За ночь над областью сбили более 120 БПЛА. Удары отражались в Ростове-на-Дону и 10 районах: Матвеево-Курганском, Боковском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Тацинском, Усть-Донецком, Азовском, Шолоховском, Чертковском. Было известно о повреждениях жилых домов и пожарах на складских помещениях.
"По уточненной информации в результате ночной воздушной атаки в Ростове-на-Дону ранен мужчина. Он был госпитализирован", - написал Слюсарь в МАКС.
Для жителей поврежденного ударом многоквартирного дома в Октябрьском районе Ростова развернули пункт временного размещения. Всего в Ростове повреждено пять многоквартирных домов. В Азовском районе повреждены пять частных домов. добавил губернатор.
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Ростовская областьАтаки ВСУРостов-на-ДонуЮрий СлюсарьНовостиНовости СВОПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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