https://crimea.ria.ru/20261113/odin-chelovek-ranen-pri-massirovannoy-atake-vsu-po-rostovskoy-oblasti-1161021027.html

Один человек ранен при массированной атаке ВСУ по Ростовской области

Один человек ранен при массированной атаке ВСУ по Ростовской области - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Один человек ранен при массированной атаке ВСУ по Ростовской области

Один человек получил ранения при массированном налете украинских дронов на Ростовскую область в ночь на пятницу. Об этом сообщил губернатор региона Юрий... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T07:44

2026-11-13T07:44

2026-11-13T07:44

ростовская область

атаки всу

ростов-на-дону

юрий слюсарь

новости

новости сво

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Один человек получил ранения при массированном налете украинских дронов на Ростовскую область в ночь на пятницу. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.За ночь над областью сбили более 120 БПЛА. Удары отражались в Ростове-на-Дону и 10 районах: Матвеево-Курганском, Боковском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Тацинском, Усть-Донецком, Азовском, Шолоховском, Чертковском. Было известно о повреждениях жилых домов и пожарах на складских помещениях.Для жителей поврежденного ударом многоквартирного дома в Октябрьском районе Ростова развернули пункт временного размещения. Всего в Ростове повреждено пять многоквартирных домов. В Азовском районе повреждены пять частных домов. добавил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

ростов-на-дону

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, атаки всу, ростов-на-дону, юрий слюсарь, новости, новости сво, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)