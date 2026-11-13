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Новости Крыма и Севастополя: главное на утро 13 ноября - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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Новости Крыма и Севастополя: главное на утро 13 ноября
Новости Крыма и Севастополя: главное на утро 13 ноября - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Новости Крыма и Севастополя: главное на утро 13 ноября
Утром в пятницу в Крыму вновь объявили угрозу атаки беспилотников ВСУ, вечером над полуостровом дважды объявляли ракетную опасность. Крымский мост в течение... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T06:38
2026-11-13T06:39
крым
севастополь
атаки всу
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крымский мост
транспорт
логистика
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Утром в пятницу в Крыму вновь объявили угрозу атаки беспилотников ВСУ, вечером над полуостровом дважды объявляли ракетную опасность. Крымский мост в течение ночи работал в штатном режиме. В Севастополе вечером дважды была объявлена воздушная тревога, ночь прошла спокойно. Утром рейд в городе закрыт и приостановлена работа троллейбусов.Режим беспилотной опасности объявлен в Крыму в 6:19. Особое внимание в республиканском главке МЧС России* призвали проявить жителей западных районов. Угрозу сняли в 6:33. До этого вечером на полуострове дважды объявляли ракетную опасность.Крымский мост в течение ночи работал в штатном режиме. К утру пятницы проезд с обеих сторон пролива свободен.Кроме того, 13 ноября 2026 в Крыму ожидаются дожди и усиление юго-западного ветра до 25-28 метров в секунду. Все коммунальные службы и энергетики перешли в режим повышенной готовности.В Севастополе ночь прошла спокойно. К утру в городе закрыли рейд, а также приостановили работу троллейбусов и ряда автобусных маршрутов, сообщили в департаменте транспорта.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, севастополь, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, крымский мост, транспорт, логистика, морской транспорт, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, новости севастополя

Новости Крыма и Севастополя: главное на утро 13 ноября

06:38 13.11.2026 (обновлено: 06:39 13.11.2026)
 
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкВиноградники в селе Ворон в Крыму
Виноградники в селе Ворон в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Утром в пятницу в Крыму вновь объявили угрозу атаки беспилотников ВСУ, вечером над полуостровом дважды объявляли ракетную опасность. Крымский мост в течение ночи работал в штатном режиме. В Севастополе вечером дважды была объявлена воздушная тревога, ночь прошла спокойно. Утром рейд в городе закрыт и приостановлена работа троллейбусов.
Режим беспилотной опасности объявлен в Крыму в 6:19. Особое внимание в республиканском главке МЧС России* призвали проявить жителей западных районов. Угрозу сняли в 6:33. До этого вечером на полуострове дважды объявляли ракетную опасность.
Крымский мост в течение ночи работал в штатном режиме. К утру пятницы проезд с обеих сторон пролива свободен.
Кроме того, 13 ноября 2026 в Крыму ожидаются дожди и усиление юго-западного ветра до 25-28 метров в секунду. Все коммунальные службы и энергетики перешли в режим повышенной готовности.
В Севастополе ночь прошла спокойно. К утру в городе закрыли рейд, а также приостановили работу троллейбусов и ряда автобусных маршрутов, сообщили в департаменте транспорта.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСевастопольАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымский мостТранспортЛогистикаМорской транспортБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости КрымаНовости Севастополя
 
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