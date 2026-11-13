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Новая корональная дыра на Солнце – когда ждать магнитную бурю

Новая корональная дыра на Солнце – когда ждать магнитную бурю - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Новая корональная дыра на Солнце – когда ждать магнитную бурю

Период вспышечной активности на Солнце завершен, однако новая корональная дыра может вызвать слабые геомагнитные возмущения в следующий вторник. Об этом... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T10:59

2026-11-13T10:59

2026-11-13T10:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Период вспышечной активности на Солнце завершен, однако новая корональная дыра может вызвать слабые геомагнитные возмущения в следующий вторник. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По мнению специалистов, в ближайшие 1-2 суток вспышки полностью прекратятся. Магнитное поле спокойно, однако на поверхности светила наблюдается небольшая новая корональная дыра, которая может спровоцировать слабую магнитную бурю во вторник, 17 ноября.В период магнитных бурь необходимо обязательно применять рекомендации врачей. Нормально отдыхать, питаться. В эти дни следует отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки. Но и не забывать про минимальные упражнения – зарядку – которые желательно выполнять каждое утро, рекомендовал ранее академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: У человечества нет данных об обратной стороне Солнца – причинаМагнитные бури могут стать спусковым крючком для нового землетрясенияКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце

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солнце, вспышки на солнце, лаборатория солнечной астрономии ики ран, космос, новости