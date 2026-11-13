https://crimea.ria.ru/20261113/nasha-armiya-pokhozha-na-prognivshuyu-khellouinskuyu-tykvu--britanskiy-politik-1161038461.html

Наша армия похожа на прогнившую хэллоуинскую тыкву – британский политик

Наша армия похожа на прогнившую хэллоуинскую тыкву – британский политик - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Наша армия похожа на прогнившую хэллоуинскую тыкву – британский политик

Британский политик, бывший военный теневой министр обороны от британской правой партии Reform UK Ангус Макинтайр сравнил состояние армии своей страны с... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T22:10

2026-11-13T22:10

2026-11-13T22:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Британский политик, бывший военный теневой министр обороны от британской правой партии Reform UK Ангус Макинтайр сравнил состояние армии своей страны с прогнившей хэллоуинской тыквой. Об этом он заявил в интервью The Times, сообщает РИА Новости.По его словам, британская армия "выглядит как тыква, пока вы не попытаетесь ее поднять и сдвинуть с места, и тогда оказывается, что она сгнила изнутри".Он призвал высокопоставленных военных попытаться бросить вызов статус-кво, чтобы изменить ситуацию.Ранее Британия на 1% сократила бюджеты всех государственных ведомств ради закрытия дыры в оборонном бюджете, при этом продолжив направлять миллиарды фунтов Киеву. Как следует из документа минфина по расходам на следующий год, изученного РИА Новости, мера позволит властям сэкономить 3 миллиарда фунтов. В рамках этого же плана Лондон выделил на поддержку Киева дополнительные 10 миллиардов фунтов в виде кредитов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Европа готовится воевать с Россией – мнение Россия не позволит Европе ввести свои войска на Украину – Лавров ЕС впервые разместит военную миссию на Украине

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великобритания, армия и флот, в мире, новости