Рейтинг@Mail.ru
Наша армия похожа на прогнившую хэллоуинскую тыкву – британский политик - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261113/nasha-armiya-pokhozha-na-prognivshuyu-khellouinskuyu-tykvu--britanskiy-politik-1161038461.html
Наша армия похожа на прогнившую хэллоуинскую тыкву – британский политик
Наша армия похожа на прогнившую хэллоуинскую тыкву – британский политик - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Наша армия похожа на прогнившую хэллоуинскую тыкву – британский политик
Британский политик, бывший военный теневой министр обороны от британской правой партии Reform UK Ангус Макинтайр сравнил состояние армии своей страны с... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T22:10
2026-11-13T22:10
великобритания
армия и флот
в мире
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/02/11/1144230883_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_7a1e57a096b172ff42322d4d66c0a294.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Британский политик, бывший военный теневой министр обороны от британской правой партии Reform UK Ангус Макинтайр сравнил состояние армии своей страны с прогнившей хэллоуинской тыквой. Об этом он заявил в интервью The Times, сообщает РИА Новости.По его словам, британская армия "выглядит как тыква, пока вы не попытаетесь ее поднять и сдвинуть с места, и тогда оказывается, что она сгнила изнутри".Он призвал высокопоставленных военных попытаться бросить вызов статус-кво, чтобы изменить ситуацию.Ранее Британия на 1% сократила бюджеты всех государственных ведомств ради закрытия дыры в оборонном бюджете, при этом продолжив направлять миллиарды фунтов Киеву. Как следует из документа минфина по расходам на следующий год, изученного РИА Новости, мера позволит властям сэкономить 3 миллиарда фунтов. В рамках этого же плана Лондон выделил на поддержку Киева дополнительные 10 миллиардов фунтов в виде кредитов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Европа готовится воевать с Россией – мнение Россия не позволит Европе ввести свои войска на Украину – Лавров ЕС впервые разместит военную миссию на Украине
великобритания
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/02/11/1144230883_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_8d6a0f7ae75c514832c0369afe4197fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
великобритания, армия и флот, в мире, новости
Наша армия похожа на прогнившую хэллоуинскую тыкву – британский политик

Британский политик сравнил армию своей страны с прогнившей хэллоуинской тыквой

22:10 13.11.2026
 
© DVIDSБританские солдаты запускают беспилотник
Британские солдаты запускают беспилотник
© DVIDS
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Британский политик, бывший военный теневой министр обороны от британской правой партии Reform UK Ангус Макинтайр сравнил состояние армии своей страны с прогнившей хэллоуинской тыквой. Об этом он заявил в интервью The Times, сообщает РИА Новости.
"Меня бросает в дрожь, когда я думаю о том, как сильно ослабла оборона за последние пять лет. Можно сравнить вооруженные силы с тыквой, которую выставляют на Хэллоуин в октябре, а потом забывают убрать, и она стоит на улице до мая или июня следующего года", – сказал Макинтайр.
По его словам, британская армия "выглядит как тыква, пока вы не попытаетесь ее поднять и сдвинуть с места, и тогда оказывается, что она сгнила изнутри".
Он призвал высокопоставленных военных попытаться бросить вызов статус-кво, чтобы изменить ситуацию.
Ранее Британия на 1% сократила бюджеты всех государственных ведомств ради закрытия дыры в оборонном бюджете, при этом продолжив направлять миллиарды фунтов Киеву. Как следует из документа минфина по расходам на следующий год, изученного РИА Новости, мера позволит властям сэкономить 3 миллиарда фунтов. В рамках этого же плана Лондон выделил на поддержку Киева дополнительные 10 миллиардов фунтов в виде кредитов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Почему Европа готовится воевать с Россией – мнение
Россия не позволит Европе ввести свои войска на Украину – Лавров
ЕС впервые разместит военную миссию на Украине
 
ВеликобританияАрмия и флотВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:35Покушение на экс-советника Азарова и атаки на регионы РФ: главное за день
22:10Наша армия похожа на прогнившую хэллоуинскую тыкву – британский политик
21:45Битва окрошек: как Госстандарт возвращает русскую кухню к канонам
21:33Проведение ЕГЭ в 2027 году планируется перевести на отечественное ПО
21:18В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения
21:10Глава Минстроя РФ обсудил с Яниной Павленко вопросы развития Крыма
21:03В Крыму вырастили свыше тысячи тонн рыбы за год
20:44В Крыму нашли почти 800 килограммов просроченных морских деликатесов
20:10В центре Севастополя в воскресенье перекроют движение
19:59Азаров назвал виновных в подрыве машины Заворотного
19:46В тревожном ожидании: что Крыму даст закон об онлайн-продаже вина в РФ
19:34В Совфеде готовят проект закона о ремесленничестве
19:20В ЛНР ограничат движение пассажирских автобусов в темное время суток
19:12Трехсторонние переговоры и посланники США в Москве: приближается ли мир
18:54Улицу в центре Симферополя перекроют на восемь часов
18:42Контраст температур и скачок давления: погода на выходных в Крыму
18:33Удары по Украине: что еще поражено
18:31Власти Крыма рассказали о реализации нацпроектов в республике
18:20Сухопутный маршрут в Крым: какие работы ведутся на трассе "Новороссия"
18:15Как получить льготную ипотеку по ставке восемь процентов в Крыму
Лента новостейМолния