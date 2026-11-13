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Над Севастополем сбили два украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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Над Севастополем сбили два украинских БПЛА
Над Севастополем сбили два украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Над Севастополем сбили два украинских БПЛА
В течение минувших суток силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над Севастополем два вражеских беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T09:39
2026-11-13T09:39
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В течение минувших суток силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над Севастополем два вражеских беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он уточнил, что люди в результате атаки не пострадали, инфраструктура в городе не повреждена.Также утром в пятницу в Крыму вновь объявили угрозу атаки беспилотников ВСУ, вечером над полуостровом дважды объявляли ракетную опасность. В Севастополе вечером дважды была объявлена воздушная тревога, ночь прошла спокойно.Силы ПВО в ночь на пятницу уничтожили более 1190 украинских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, пво, михаил развожаев, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон)
Над Севастополем сбили два украинских БПЛА

Над Севастополем сбили два украинских БПЛА - Развожаев

09:39 13.11.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В течение минувших суток силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над Севастополем два вражеских беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"За минувшие сутки наши военные, мобильные огневые группы нейтрализовали два вражеских беспилотника", - написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Он уточнил, что люди в результате атаки не пострадали, инфраструктура в городе не повреждена.
Также утром в пятницу в Крыму вновь объявили угрозу атаки беспилотников ВСУ, вечером над полуостровом дважды объявляли ракетную опасность. В Севастополе вечером дважды была объявлена воздушная тревога, ночь прошла спокойно.
Силы ПВО в ночь на пятницу уничтожили более 1190 украинских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России.
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КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяПВОМихаил РазвожаевАтаки ВСУ на КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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