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На Новый год в Крым запустят дополнительный поезд из Москвы

На Новый год в Крым запустят дополнительный поезд из Москвы - РИА Новости Крым, 13.11.2026

На Новый год в Крым запустят дополнительный поезд из Москвы

Между Москвой и Крымом на новогодние каникулы будет курсировать дополнительный поезд "Таврия". Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T17:48

2026-11-13T17:48

2026-11-13T17:48

гранд сервис экспресс

поезд

новый год

крым

железная дорога

поезд "таврия"

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Между Москвой и Крымом на новогодние каникулы будет курсировать дополнительный поезд "Таврия". Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Поезд будет ходить ежедневно. Из Симферополя он будет отправляться с 17 декабря по 14 января в 10:35, Керчь-Южная Новый парк – в16:03–16:08, прибывать в Москву на Павелецкий вокзал через день в 05:35.Из Москвы отправления запланированы с 19 декабря по 16 января. С Павелецкого вокзала - в 17:45, прибытие в Керчь-Южная Новый парк через день в 08:10–08:20, прибытие в Симферополь в 14:05.Отмечается, что поезд проследует через Воронеж и Ростов-на-Дону.В начале ноября сообщалось, что из Санкт-Петербурга в Крым в новогодние праздники будет курсировать дополнительный поезд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Время отправления автобусов из Симферополя к поездам изменитсяОграничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 16 ноябряГлубину продаж талонов на автобусы к крымским поездам сократили

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд, новый год, крым, железная дорога, поезд "таврия", транспорт, логистика