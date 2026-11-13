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На Новый год в Крым запустят дополнительный поезд из Москвы
На Новый год в Крым запустят дополнительный поезд из Москвы - РИА Новости Крым, 13.11.2026
На Новый год в Крым запустят дополнительный поезд из Москвы
Между Москвой и Крымом на новогодние каникулы будет курсировать дополнительный поезд "Таврия". Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T17:48
2026-11-13T17:48
2026-11-13T17:48
гранд сервис экспресс
поезд
новый год
крым
железная дорога
поезд "таврия"
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Между Москвой и Крымом на новогодние каникулы будет курсировать дополнительный поезд "Таврия". Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Поезд будет ходить ежедневно. Из Симферополя он будет отправляться с 17 декабря по 14 января в 10:35, Керчь-Южная Новый парк – в16:03–16:08, прибывать в Москву на Павелецкий вокзал через день в 05:35.Из Москвы отправления запланированы с 19 декабря по 16 января. С Павелецкого вокзала - в 17:45, прибытие в Керчь-Южная Новый парк через день в 08:10–08:20, прибытие в Симферополь в 14:05.Отмечается, что поезд проследует через Воронеж и Ростов-на-Дону.В начале ноября сообщалось, что из Санкт-Петербурга в Крым в новогодние праздники будет курсировать дополнительный поезд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Время отправления автобусов из Симферополя к поездам изменитсяОграничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 16 ноябряГлубину продаж талонов на автобусы к крымским поездам сократили
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news.crimea@rian.ru
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гранд сервис экспресс, поезд, новый год, крым, железная дорога, поезд "таврия", транспорт, логистика
На Новый год в Крым запустят дополнительный поезд из Москвы
На новогодние праздники между Москвой и Крымом назначат дополнительный поезд
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Между Москвой и Крымом на новогодние каникулы будет курсировать дополнительный поезд "Таврия". Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
"С 17 декабря 2026 года по 18 января 2027 года запланировано курсирование дополнительного поезда №443/444. Он поможет пассажирам добраться в Крым и обратно в период новогодних каникул", - говорится в сообщении.
Поезд будет ходить ежедневно. Из Симферополя он будет отправляться с 17 декабря по 14 января в 10:35, Керчь-Южная Новый парк – в16:03–16:08, прибывать в Москву на Павелецкий вокзал через день в 05:35.
Из Москвы отправления запланированы с 19 декабря по 16 января. С Павелецкого вокзала - в 17:45, прибытие в Керчь-Южная Новый парк через день в 08:10–08:20, прибытие в Симферополь в 14:05.
Отмечается, что поезд проследует через Воронеж и Ростов-на-Дону.
В начале ноября сообщалось, что из Санкт-Петербурга в Крым в новогодние праздники будет курсировать
дополнительный поезд.
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