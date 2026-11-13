https://crimea.ria.ru/20261113/moskvu-i-oblast-pytalis-atakovat-476-bespilotnikov-1161022153.html
Москву и область пытались атаковать 476 беспилотников
Москву и область пытались атаковать 476 беспилотников - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Москву и область пытались атаковать 476 беспилотников
В сторону Московского региона этой ночью летело 467 БПЛА, сообщил мэр Москвы Собянин РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T08:42
2026-11-13T08:42
2026-11-13T08:42
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
атаки всу
москва
сергей собянин
пво
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/03/1e/1154743517_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_27ac652fa42d2459fbe8ccc4aa2c1a16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В сторону Московского региона этой ночью летело 467 БПЛА, сообщил мэр Москвы СобянинСобянин уточнил, что 144 беспилотника нейтрализовали на подлете к Москве. На месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб.В ночь на 30 октября Москва отражала массированную атаку украинских беспилотников, в аэропортах столицы были задержаны почти 100 рейсов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/03/1e/1154743517_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_e7ed2c69020b5c10f7a1d02f5d042893.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспилотник (бпла, дрон), новости сво, атаки всу, москва, сергей собянин, пво, новости
Москву и область пытались атаковать 476 беспилотников
Над Москвой и областью за ночь сбили 476 беспилотников - Собянин