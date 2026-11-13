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Москву и область пытались атаковать 476 беспилотников - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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Москву и область пытались атаковать 476 беспилотников
Москву и область пытались атаковать 476 беспилотников - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Москву и область пытались атаковать 476 беспилотников
В сторону Московского региона этой ночью летело 467 БПЛА, сообщил мэр Москвы Собянин РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T08:42
2026-11-13T08:42
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В сторону Московского региона этой ночью летело 467 БПЛА, сообщил мэр Москвы СобянинСобянин уточнил, что 144 беспилотника нейтрализовали на подлете к Москве. На месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб.В ночь на 30 октября Москва отражала массированную атаку украинских беспилотников, в аэропортах столицы были задержаны почти 100 рейсов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), новости сво, атаки всу, москва, сергей собянин, пво, новости
Москву и область пытались атаковать 476 беспилотников

Над Москвой и областью за ночь сбили 476 беспилотников - Собянин

08:42 13.11.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2" на Запорожском направлении
Боевая работа расчёта ЗРК Тор-М2 на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В сторону Московского региона этой ночью летело 467 БПЛА, сообщил мэр Москвы Собянин
"В период с 18:00 12 ноября по 08:00 13 ноября в сторону Московского региона летело 467 БПЛА. Большая часть из них уничтожена системой ПВО Минобороны на дальних рубежах", - написал он в своем канале в МАКС.
Собянин уточнил, что 144 беспилотника нейтрализовали на подлете к Москве. На месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб.
В ночь на 30 октября Москва отражала массированную атаку украинских беспилотников, в аэропортах столицы были задержаны почти 100 рейсов.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОАтаки ВСУМоскваСергей СобянинПВОНовости
 
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