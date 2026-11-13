https://crimea.ria.ru/20261113/moskvu-i-oblast-pytalis-atakovat-476-bespilotnikov-1161022153.html

Москву и область пытались атаковать 476 беспилотников

Москву и область пытались атаковать 476 беспилотников - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Москву и область пытались атаковать 476 беспилотников

В сторону Московского региона этой ночью летело 467 БПЛА, сообщил мэр Москвы Собянин РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T08:42

2026-11-13T08:42

2026-11-13T08:42

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

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москва

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пво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В сторону Московского региона этой ночью летело 467 БПЛА, сообщил мэр Москвы СобянинСобянин уточнил, что 144 беспилотника нейтрализовали на подлете к Москве. На месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб.В ночь на 30 октября Москва отражала массированную атаку украинских беспилотников, в аэропортах столицы были задержаны почти 100 рейсов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), новости сво, атаки всу, москва, сергей собянин, пво, новости