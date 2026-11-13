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Между Симферополем и Алуштой запустят социальный автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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Между Симферополем и Алуштой запустят социальный автобусный маршрут
Между Симферополем и Алуштой запустят социальный автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Между Симферополем и Алуштой запустят социальный автобусный маршрут
С понедельника, 16 ноября, между Симферополем и Алуштой на замену троллейбусам, курсирующим по маршруту №51, запустят автобусы. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T17:30
2026-11-13T17:30
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логистика
отключение электроэнергии в крыму
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галина огнева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. С понедельника, 16 ноября, между Симферополем и Алуштой на замену троллейбусам, курсирующим по маршруту №51, запустят автобусы. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева на своей странице во "ВКонтакте" со ссылкой на предприятие "Крымтроллейбус".Уточняется, что из Симферополя автобусы будут отправляться ежедневно в 06:00, 07:30, 14:50 и 16:30, из Алушты - 08:00, 09:40, 17:00 и 18:35.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сформировали парк резервных автобусовПеревозит "Крымтроллейбус": стала известна стоимость проезда в 2027 годуВ Симферополе меняются маршруты и графики некоторых троллейбусов и автобусов
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РИА Новости Крым
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96
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транспорт, логистика, отключение электроэнергии в крыму, алушта, симферополь, галина огнева, крымтроллейбус, новости крыма
Между Симферополем и Алуштой запустят социальный автобусный маршрут

С 16 ноября между Симферополем и Алуштой запустят социальный автобусный маршрут

17:30 13.11.2026
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкДорога Симферополь – Алушта
Дорога Симферополь – Алушта - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. С понедельника, 16 ноября, между Симферополем и Алуштой на замену троллейбусам, курсирующим по маршруту №51, запустят автобусы. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева на своей странице во "ВКонтакте" со ссылкой на предприятие "Крымтроллейбус".
"С 16 ноября на время отсутствия троллейбуса №51 запускается социальный автобусный маршрут №426-08 "Симферополь-Алушта". На маршруте будет ходить два автобуса большого класса", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из Симферополя автобусы будут отправляться ежедневно в 06:00, 07:30, 14:50 и 16:30, из Алушты - 08:00, 09:40, 17:00 и 18:35.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму сформировали парк резервных автобусов
Перевозит "Крымтроллейбус": стала известна стоимость проезда в 2027 году
В Симферополе меняются маршруты и графики некоторых троллейбусов и автобусов
 
ТранспортЛогистикаОтключение электроэнергии в КрымуАлуштаСимферопольГалина ОгневаКрымтроллейбусНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
17:30Между Симферополем и Алуштой запустят социальный автобусный маршрут
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