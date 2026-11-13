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Крымский мост вечером в пятницу – со стороны Тамани растет очередь

Крымский мост вечером в пятницу – со стороны Тамани растет очередь - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Крымский мост вечером в пятницу – со стороны Тамани растет очередь

К вечеру пятницы в очереди на Крымский мост со стороны Тамани стоят 30 машин. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T17:10

2026-11-13T17:10

2026-11-13T17:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. К вечеру пятницы в очереди на Крымский мост со стороны Тамани стоят 30 машин. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.По состоянию на час дня пятницы в очереди со стороны Керчи находились 50 автомобилей. Со стороны Краснодарского края проезд был свободен.Со стороны Керчи заторов на подъезде к транспортному переходу нет.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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