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Крымский мост вечером в пятницу – со стороны Тамани растет очередь - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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Крымский мост вечером в пятницу – со стороны Тамани растет очередь
Крымский мост вечером в пятницу – со стороны Тамани растет очередь - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Крымский мост вечером в пятницу – со стороны Тамани растет очередь
К вечеру пятницы в очереди на Крымский мост со стороны Тамани стоят 30 машин. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T17:10
2026-11-13T17:10
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
керчь
керченский пролив
тамань
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. К вечеру пятницы в очереди на Крымский мост со стороны Тамани стоят 30 машин. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.По состоянию на час дня пятницы в очереди со стороны Керчи находились 50 автомобилей. Со стороны Краснодарского края проезд был свободен.Со стороны Керчи заторов на подъезде к транспортному переходу нет.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь, керченский пролив, тамань, крым, новости крыма
Крымский мост вечером в пятницу – со стороны Тамани растет очередь

В очереди на Крымский мост на выезде с Кубани скопилась очередь из 30 машин

17:10 13.11.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. К вечеру пятницы в очереди на Крымский мост со стороны Тамани стоят 30 машин. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
По состоянию на час дня пятницы в очереди со стороны Керчи находились 50 автомобилей. Со стороны Краснодарского края проезд был свободен.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 30 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 17 часов.
Со стороны Керчи заторов на подъезде к транспортному переходу нет.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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