https://crimea.ria.ru/20261113/krymskim-agrariyam-prodlili-sroki-lizingovykh-platezhey-1161021366.html

Крымским аграриям продлили сроки лизинговых платежей

Крымским аграриям продлили сроки лизинговых платежей - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Крымским аграриям продлили сроки лизинговых платежей

Крымским аграриям пролонгировали лизинговые платежи более чем на 1 млрд рублей, а также снизили стоимость аренды земли и имущества. Об этом на брифинге в... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T10:16

2026-11-13T10:16

2026-11-13T09:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. Крымским аграриям пролонгировали лизинговые платежи более чем на 1 млрд рублей, а также снизили стоимость аренды земли и имущества. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.По его словам, указом главы республики на 50% снижена стоимость аренды земли, местами она заморожена в муниципалитетах, на 75% — аренда имущества."Также мы добились практически на выходе документа о том, что аграрии <…> смогут не платить страховые платежи. С налоговой нагрузкой будет попроще", — добавил министр.Он отметил, что минсельхоз будет предоставлять предприятиям документ о статусе сельхозтоваропроизводителя для реструктуризации кредитов, а льготные кредиты — как инвестиционные, так и короткие, можно будет продлить на полгода."Вот это самые понятные, простые механизмы, которые удалось довести с точки зрения помощи аграриям", — заключил Кратюк.Ранее сообщалось, что правительство России дополнительно направит около 50 миллиардов рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей и жителей сельских территорий.Также по поручению президента России правительство окажет дополнительную поддержку сельхозпроизводителям, столкнувшимся с нарушениями логистики в Азово-Черноморском бассейне.Министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщал, что Крым до конца года дополнительно получит около 2,5 миллиардов рублей федеральной поддержки, которая будет направлена аграриям на компенсацию затрат, связанных с уборкой зерновых и осенней посевной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму собрали рекордный урожай зерновых – в Минсельхозе подвели итогиКрымские аграрии обновили парк сельхозтехникиВ Крыму свыше 400 сельхозпроизводителей получат поддержку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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