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Крымским аграриям продлили сроки лизинговых платежей - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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Крымским аграриям продлили сроки лизинговых платежей
Крымским аграриям продлили сроки лизинговых платежей - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Крымским аграриям продлили сроки лизинговых платежей
Крымским аграриям пролонгировали лизинговые платежи более чем на 1 млрд рублей, а также снизили стоимость аренды земли и имущества. Об этом на брифинге в... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T10:16
2026-11-13T09:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. Крымским аграриям пролонгировали лизинговые платежи более чем на 1 млрд рублей, а также снизили стоимость аренды земли и имущества. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.По его словам, указом главы республики на 50% снижена стоимость аренды земли, местами она заморожена в муниципалитетах, на 75% — аренда имущества."Также мы добились практически на выходе документа о том, что аграрии &lt;…&gt; смогут не платить страховые платежи. С налоговой нагрузкой будет попроще", — добавил министр.Он отметил, что минсельхоз будет предоставлять предприятиям документ о статусе сельхозтоваропроизводителя для реструктуризации кредитов, а льготные кредиты — как инвестиционные, так и короткие, можно будет продлить на полгода."Вот это самые понятные, простые механизмы, которые удалось довести с точки зрения помощи аграриям", — заключил Кратюк.Ранее сообщалось, что правительство России дополнительно направит около 50 миллиардов рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей и жителей сельских территорий.Также по поручению президента России правительство окажет дополнительную поддержку сельхозпроизводителям, столкнувшимся с нарушениями логистики в Азово-Черноморском бассейне.Министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщал, что Крым до конца года дополнительно получит около 2,5 миллиардов рублей федеральной поддержки, которая будет направлена аграриям на компенсацию затрат, связанных с уборкой зерновых и осенней посевной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму собрали рекордный урожай зерновых – в Минсельхозе подвели итогиКрымские аграрии обновили парк сельхозтехникиВ Крыму свыше 400 сельхозпроизводителей получат поддержку
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денис кратюк, минсельхоз крыма, новости крыма, крым, господдержка, сельское хозяйство
Крымским аграриям продлили сроки лизинговых платежей

В Крыму аграриям продлили сроки лизинговых платежей более чем на 1 млрд рублей

10:16 13.11.2026
 
© ТГ-канал Алексей СмирновСельское хозяйство
Сельское хозяйство
© ТГ-канал Алексей Смирнов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. Крымским аграриям пролонгировали лизинговые платежи более чем на 1 млрд рублей, а также снизили стоимость аренды земли и имущества. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
"Росагролизинг пошел нам навстречу, пролонгировал платежи лизинга, сдвинули на полгода, на год, кому как. Это для наших аграриев более чем миллиард рублей, который спокойно можно оплатить в следующем году, когда ситуация финансово улучшится", — сказал Кратюк.
По его словам, указом главы республики на 50% снижена стоимость аренды земли, местами она заморожена в муниципалитетах, на 75% — аренда имущества.
"Также мы добились практически на выходе документа о том, что аграрии <…> смогут не платить страховые платежи. С налоговой нагрузкой будет попроще", — добавил министр.
Он отметил, что минсельхоз будет предоставлять предприятиям документ о статусе сельхозтоваропроизводителя для реструктуризации кредитов, а льготные кредиты — как инвестиционные, так и короткие, можно будет продлить на полгода.
"Вот это самые понятные, простые механизмы, которые удалось довести с точки зрения помощи аграриям", — заключил Кратюк.
Ранее сообщалось, что правительство России дополнительно направит около 50 миллиардов рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей и жителей сельских территорий.
Также по поручению президента России правительство окажет дополнительную поддержку сельхозпроизводителям, столкнувшимся с нарушениями логистики в Азово-Черноморском бассейне.
Министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщал, что Крым до конца года дополнительно получит около 2,5 миллиардов рублей федеральной поддержки, которая будет направлена аграриям на компенсацию затрат, связанных с уборкой зерновых и осенней посевной.
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