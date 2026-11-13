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Контраст температур и скачок давления: погода на выходных в Крыму
Контраст температур и скачок давления: погода на выходных в Крыму - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Контраст температур и скачок давления: погода на выходных в Крыму
Штормовой ветер принесет похолодание на полуостров в ближайшие выходные дни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T18:42
2026-11-13T18:42
2026-11-13T18:42
центр погоды "фобос"
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евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Штормовой ветер принесет похолодание на полуостров в ближайшие выходные дни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.По его прогнозу, в этот же день на территорию республики начнет "проваливаться" очень активный холодный атмосферный фронт с большим контрастом температур.Температурный фон, обратил внимание Тишковец, обозначит обратный суточный ход, то есть ночью будет теплее, чем днем. Если ночью +12…+15, то днем будет понижение до +9…+12, а во второй половине дня уже +6…+9 градусов.Как только холодный фронт пересечет Крым, то ветры развернутся с юго-западных на северные румбы, но будут иметь уже не такой штормовой, но все же плотный характер, около 6-11 метров в секунду, дополнил эксперт."В ночь на воскресенье эхом уходящей фронтальной системы еще где-то отзовутся небольшие дожди. До мокрого снега, наверное, не дойдет, но, тем не менее, будет очень на грани. В ночь облачно, с прояснением, местами небольшие осадки 0…+3 градуса", - обозначил ведущий специалист "ФОБОСА".Днем инициативу в атмосфере перехватит антициклон – распогодится, будет переменная облачность без осадков, много солнца. Но солнце не будет активно греть, предупредил он, максимум, на что придется рассчитывать - это +6…+9, что на несколько градусов прохладнее, чем положено в середине ноября."Мало того, ожидается настоящая барическая пила за счет смены воздушных масс, то есть если в пятницу атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба в Симферополе, то к вечеру субботы будет резкий всплеск до 741 мм. И в воскресенье продолжится это стремительное восхождение показаний барометров до 750 миллиметров ртутного столба, то есть буквально за двое суток на 17-20 миллиметров, что, конечно, скажется на самочувствии не только метеозависимых, но и вполне здоровых людей", - предостерег Евгений Тишковец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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центр погоды "фобос", погода, погода в крыму, крым, евгений тишковец
Контраст температур и скачок давления: погода на выходных в Крыму
В Крыму на выходных будет резкий скачок температуры и атмосферного давления – "ФОБОС"
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым
. Штормовой ветер принесет похолодание на полуостров в ближайшие выходные дни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"В субботу ночью Крым будет еще в теплом секторе циклона, поэтому будет облачно, но дожди примут более обложной характер. Температура воздуха +12...+15 градусов, ветер юго-западный 7-12, порывы до 16 метров в секунду", - поделился синоптик.
По его прогнозу, в этот же день на территорию республики начнет "проваливаться" очень активный холодный атмосферный фронт с большим контрастом температур.
"Все это будет сопровождаться интенсивными ливневыми дождями - как минимум по одному десятилитровому ведру дождевой воды на каждый квадратный метр крымской земли", - уведомил специалист.
Температурный фон, обратил внимание Тишковец, обозначит обратный суточный ход, то есть ночью будет теплее, чем днем. Если ночью +12…+15, то днем будет понижение до +9…+12, а во второй половине дня уже +6…+9 градусов.
"То есть не только возврат в норму климата ноября, но даже с тенденцией на еще более низкие показатели", - подчеркнул метеоролог.
Как только холодный фронт пересечет Крым, то ветры развернутся с юго-западных на северные румбы, но будут иметь уже не такой штормовой, но все же плотный характер, около 6-11 метров в секунду, дополнил эксперт.
"В ночь на воскресенье эхом уходящей фронтальной системы еще где-то отзовутся небольшие дожди. До мокрого снега, наверное, не дойдет, но, тем не менее, будет очень на грани. В ночь облачно, с прояснением, местами небольшие осадки 0…+3 градуса", - обозначил ведущий специалист "ФОБОСА".
Днем инициативу в атмосфере перехватит антициклон – распогодится, будет переменная облачность без осадков, много солнца. Но солнце не будет активно греть, предупредил он, максимум, на что придется рассчитывать - это +6…+9, что на несколько градусов прохладнее, чем положено в середине ноября.
"Мало того, ожидается настоящая барическая пила за счет смены воздушных масс, то есть если в пятницу атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба в Симферополе, то к вечеру субботы будет резкий всплеск до 741 мм. И в воскресенье продолжится это стремительное восхождение показаний барометров до 750 миллиметров ртутного столба, то есть буквально за двое суток на 17-20 миллиметров, что, конечно, скажется на самочувствии не только метеозависимых, но и вполне здоровых людей", - предостерег Евгений Тишковец.
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