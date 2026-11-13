https://crimea.ria.ru/20261113/kontrast-temperatur-i-skachok-davleniya-pogoda-na-vykhodnykh-v-krymu-1161040347.html

Контраст температур и скачок давления: погода на выходных в Крыму

Контраст температур и скачок давления: погода на выходных в Крыму - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Контраст температур и скачок давления: погода на выходных в Крыму

Штормовой ветер принесет похолодание на полуостров в ближайшие выходные дни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T18:42

2026-11-13T18:42

2026-11-13T18:42

центр погоды "фобос"

погода

погода в крыму

крым

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Штормовой ветер принесет похолодание на полуостров в ближайшие выходные дни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.По его прогнозу, в этот же день на территорию республики начнет "проваливаться" очень активный холодный атмосферный фронт с большим контрастом температур.Температурный фон, обратил внимание Тишковец, обозначит обратный суточный ход, то есть ночью будет теплее, чем днем. Если ночью +12…+15, то днем будет понижение до +9…+12, а во второй половине дня уже +6…+9 градусов.Как только холодный фронт пересечет Крым, то ветры развернутся с юго-западных на северные румбы, но будут иметь уже не такой штормовой, но все же плотный характер, около 6-11 метров в секунду, дополнил эксперт."В ночь на воскресенье эхом уходящей фронтальной системы еще где-то отзовутся небольшие дожди. До мокрого снега, наверное, не дойдет, но, тем не менее, будет очень на грани. В ночь облачно, с прояснением, местами небольшие осадки 0…+3 градуса", - обозначил ведущий специалист "ФОБОСА".Днем инициативу в атмосфере перехватит антициклон – распогодится, будет переменная облачность без осадков, много солнца. Но солнце не будет активно греть, предупредил он, максимум, на что придется рассчитывать - это +6…+9, что на несколько градусов прохладнее, чем положено в середине ноября."Мало того, ожидается настоящая барическая пила за счет смены воздушных масс, то есть если в пятницу атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба в Симферополе, то к вечеру субботы будет резкий всплеск до 741 мм. И в воскресенье продолжится это стремительное восхождение показаний барометров до 750 миллиметров ртутного столба, то есть буквально за двое суток на 17-20 миллиметров, что, конечно, скажется на самочувствии не только метеозависимых, но и вполне здоровых людей", - предостерег Евгений Тишковец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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