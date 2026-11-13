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Когда завершится пожароопасный сезон в Севастополе
Когда завершится пожароопасный сезон в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Когда завершится пожароопасный сезон в Севастополе
Пожароопасный сезон в Севастополе завершится 24 ноября. Соответствующее постановление одобрили на заседании правительства города. РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T16:57
2026-11-13T16:57
2026-11-13T16:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Пожароопасный сезон в Севастополе завершится 24 ноября. Соответствующее постановление одобрили на заседании правительства города.Решение принято на фоне устойчивого осеннего похолодания.По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура воздуха в городе снизилась, а в лесах полностью отсутствует угроза возгораний.11 ноября был отменен особый противопожарный режим на территории Республики Крым, который действовал с 24 июня, сообщили ранее в МЧС региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За 3 года ни один человек не погиб при лесных пожарах – РослесхозВ Крыму на 20% выросло число смертей на пожарах за годВ Крыму потушили более 700 пожаров
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Когда завершится пожароопасный сезон в Севастополе
В Севастополе пожароопасный сезон завершится 24 ноября