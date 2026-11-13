https://crimea.ria.ru/20261113/kogda-zavershitsya-pozharoopasnyy-sezon-v-sevastopole-1161039032.html

Когда завершится пожароопасный сезон в Севастополе

Когда завершится пожароопасный сезон в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Когда завершится пожароопасный сезон в Севастополе

Пожароопасный сезон в Севастополе завершится 24 ноября. Соответствующее постановление одобрили на заседании правительства города. РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T16:57

2026-11-13T16:57

2026-11-13T16:57

пожароопасный сезон

пожароопасный сезон в крыму

севастополь

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Пожароопасный сезон в Севастополе завершится 24 ноября. Соответствующее постановление одобрили на заседании правительства города.Решение принято на фоне устойчивого осеннего похолодания.По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура воздуха в городе снизилась, а в лесах полностью отсутствует угроза возгораний.11 ноября был отменен особый противопожарный режим на территории Республики Крым, который действовал с 24 июня, сообщили ранее в МЧС региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За 3 года ни один человек не погиб при лесных пожарах – РослесхозВ Крыму на 20% выросло число смертей на пожарах за годВ Крыму потушили более 700 пожаров

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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