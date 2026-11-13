https://crimea.ria.ru/20261113/khotel-vzorvat-tts-i-bezhat-v-siriyu--v-stavropole-zaderzhali-terrorista-1161024267.html
Хотел взорвать ТЦ и бежать в Сирию – в Ставрополе задержали террориста
Хотел взорвать ТЦ и бежать в Сирию – в Ставрополе задержали террориста - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Хотел взорвать ТЦ и бежать в Сирию – в Ставрополе задержали террориста
Член международной террористической организации планировал совершить теракт в торговом центре в Ставрополе и бежать в Сирию. Как сообщает в пятницу Центр... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T10:07
2026-11-13T10:07
2026-11-13T10:16
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
ставрополь
новости
сирия
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Член международной террористической организации планировал совершить теракт в торговом центре в Ставрополе и бежать в Сирию. Как сообщает в пятницу Центр общественных связей России, фигурант задержан.По данным силовиков, гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона присягнул на верность главарю террористической организации, и планировал теракт в подтверждение своей клятвы.Фигурант задержан сотрудниками ФСБ России. По месту его жительства изъята взрывчатка, средства связи с инструкциями от куратора. Уголовное дело открыто по статье о покушении на террористический акт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовили теракты и диверсии: в городах РФ задержаны четверо шпионов КиеваЖгли вышки сотовой связи: двоих крымчан будут судить за терактыЖитель Москвы арестован за передачу разведданных украинским террористам
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание члена международной террористической организации в Ставропольском крае
Задержание члена международной террористической организации в Ставропольском крае
2026-11-13T10:07
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ставрополь, новости, сирия, теракт, видео
Хотел взорвать ТЦ и бежать в Сирию – в Ставрополе задержали террориста
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Член международной террористической организации планировал совершить теракт в торговом центре в Ставрополе и бежать в Сирию. Как сообщает в пятницу Центр общественных связей России, фигурант задержан.
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Хотел взорвать ТЦ и бежать в Сирию – в Ставрополе задержали террориста
ФСБ предотвратила теракт в торговом центре Ставрополя
10:07 13.11.2026 (обновлено: 10:16 13.11.2026)