https://crimea.ria.ru/20261113/khotel-vzorvat-tts-i-bezhat-v-siriyu--v-stavropole-zaderzhali-terrorista-1161024267.html

Хотел взорвать ТЦ и бежать в Сирию – в Ставрополе задержали террориста

Хотел взорвать ТЦ и бежать в Сирию – в Ставрополе задержали террориста - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Хотел взорвать ТЦ и бежать в Сирию – в Ставрополе задержали террориста

Член международной террористической организации планировал совершить теракт в торговом центре в Ставрополе и бежать в Сирию. Как сообщает в пятницу Центр... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T10:07

2026-11-13T10:07

2026-11-13T10:16

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

ставрополь

новости

сирия

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Член международной террористической организации планировал совершить теракт в торговом центре в Ставрополе и бежать в Сирию. Как сообщает в пятницу Центр общественных связей России, фигурант задержан.По данным силовиков, гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона присягнул на верность главарю террористической организации, и планировал теракт в подтверждение своей клятвы.Фигурант задержан сотрудниками ФСБ России. По месту его жительства изъята взрывчатка, средства связи с инструкциями от куратора. Уголовное дело открыто по статье о покушении на террористический акт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовили теракты и диверсии: в городах РФ задержаны четверо шпионов КиеваЖгли вышки сотовой связи: двоих крымчан будут судить за терактыЖитель Москвы арестован за передачу разведданных украинским террористам

ставрополь

сирия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание члена международной террористической организации в Ставропольском крае Задержание члена международной террористической организации в Ставропольском крае 2026-11-13T10:07 true PT1M38S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ставрополь, новости, сирия, теракт, видео