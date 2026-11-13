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Хотел взорвать ТЦ и бежать в Сирию – в Ставрополе задержали террориста - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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Хотел взорвать ТЦ и бежать в Сирию – в Ставрополе задержали террориста
Хотел взорвать ТЦ и бежать в Сирию – в Ставрополе задержали террориста - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Хотел взорвать ТЦ и бежать в Сирию – в Ставрополе задержали террориста
Член международной террористической организации планировал совершить теракт в торговом центре в Ставрополе и бежать в Сирию. Как сообщает в пятницу Центр... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T10:07
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
ставрополь
новости
сирия
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Член международной террористической организации планировал совершить теракт в торговом центре в Ставрополе и бежать в Сирию. Как сообщает в пятницу Центр общественных связей России, фигурант задержан.По данным силовиков, гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона присягнул на верность главарю террористической организации, и планировал теракт в подтверждение своей клятвы.Фигурант задержан сотрудниками ФСБ России. По месту его жительства изъята взрывчатка, средства связи с инструкциями от куратора. Уголовное дело открыто по статье о покушении на террористический акт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовили теракты и диверсии: в городах РФ задержаны четверо шпионов КиеваЖгли вышки сотовой связи: двоих крымчан будут судить за терактыЖитель Москвы арестован за передачу разведданных украинским террористам
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
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Задержание члена международной террористической организации в Ставропольском крае
Задержание члена международной террористической организации в Ставропольском крае
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ставрополь, новости, сирия, теракт, видео
Хотел взорвать ТЦ и бежать в Сирию – в Ставрополе задержали террориста
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Член международной террористической организации планировал совершить теракт в торговом центре в Ставрополе и бежать в Сирию. Как сообщает в пятницу Центр общественных связей России, фигурант задержан.
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Хотел взорвать ТЦ и бежать в Сирию – в Ставрополе задержали террориста

ФСБ предотвратила теракт в торговом центре Ставрополя

10:07 13.11.2026 (обновлено: 10:16 13.11.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Член международной террористической организации планировал совершить теракт в торговом центре в Ставрополе и бежать в Сирию. Как сообщает в пятницу Центр общественных связей России, фигурант задержан.
По данным силовиков, гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона присягнул на верность главарю террористической организации, и планировал теракт в подтверждение своей клятвы.
"В этих целях иностранец провел разведку местности, изучил время наибольшего скопления людей, подобрал место закладки СВУ, приобрел составные части, химические вещества и поражающие элементы, необходимые для его изготовления. После совершения теракта планировал выехать в Сирию и вступить в ряды международной террористической организации ", – говорится в сообщении.
Фигурант задержан сотрудниками ФСБ России. По месту его жительства изъята взрывчатка, средства связи с инструкциями от куратора. Уголовное дело открыто по статье о покушении на террористический акт.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)СтавропольНовостиСирияТеракт
 
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