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Хотел купить авто в чате: севастополец отдал продавцу масла 5,5 млн рублей

Хотел купить авто в чате: севастополец отдал продавцу масла 5,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Хотел купить авто в чате: севастополец отдал продавцу масла 5,5 млн рублей

Житель Севастополя, который хотел купить автомобиль через чат, стал жертвой продавца масла из Владивостока. Маслозаводчик выманил у доверчивого мужчины 5,5 млн... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T11:14

2026-11-13T11:14

2026-11-13T11:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Житель Севастополя, который хотел купить автомобиль через чат, стал жертвой продавца масла из Владивостока. Маслозаводчик выманил у доверчивого мужчины 5,5 млн рублей, сообщили в полиции Севастополя.По информации полиции, потерпевший рассматривал вариант приобретения иномарки в различных чатах, и его вопрос не остался без внимания. Соискателя заметил 34‑летний маслозаводчик из Владивостока. В это время его бизнес в сфере производства растительного масла находился на грани разорения, и деньги нужны были как вода в пустыне. Эту проблему он собирался решить, как ему показалось, самым простым способом: под предлогом доставки автомобилей из Китая и Кореи искал клиентов среди чаттеров, чтобы выманить деньги, но не выполнять заказы, пояснили в МВД.Предприниматель в переписке предоставил клиенту документы своей компании и убедил в своей порядочности. После согласования условий сделки и подбора иномарки севастополец перечислил деньги мошеннику.Оперативники Отдела по борьбе с киберпреступностью УМВД России по Севастополю установили личность афериста и задержали его. Сейчас продавцу масла грозит десять лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что в Крыму участились случаи дистанционного мошенничества при покупке автомобилей и запчастей к ним. С начала года ущерб от действий аферистов превысил 40 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники могут дважды обмануть жертву – МВД раскрыло новую схему аферистовБукет за 4 миллиона: школьница отдала аферистам все деньги родителейРомантические знакомства и деньги в долг: как аферисты обманывают крымчан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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