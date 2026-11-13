https://crimea.ria.ru/20261113/khotel-kupit-avto-v-chate-sevastopolets-otdal-prodavtsu-masla-55-mln-rubley-1161026410.html
Хотел купить авто в чате: севастополец отдал продавцу масла 5,5 млн рублей
Хотел купить авто в чате: севастополец отдал продавцу масла 5,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Хотел купить авто в чате: севастополец отдал продавцу масла 5,5 млн рублей
Житель Севастополя, который хотел купить автомобиль через чат, стал жертвой продавца масла из Владивостока. Маслозаводчик выманил у доверчивого мужчины 5,5 млн... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T11:14
2026-11-13T11:14
2026-11-13T11:14
севастополь
новости севастополя
мошенничество
умвд россии по севастополю
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0c/02/1142303285_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f70023cb7336429ed6d26387b2afb018.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Житель Севастополя, который хотел купить автомобиль через чат, стал жертвой продавца масла из Владивостока. Маслозаводчик выманил у доверчивого мужчины 5,5 млн рублей, сообщили в полиции Севастополя.По информации полиции, потерпевший рассматривал вариант приобретения иномарки в различных чатах, и его вопрос не остался без внимания. Соискателя заметил 34‑летний маслозаводчик из Владивостока. В это время его бизнес в сфере производства растительного масла находился на грани разорения, и деньги нужны были как вода в пустыне. Эту проблему он собирался решить, как ему показалось, самым простым способом: под предлогом доставки автомобилей из Китая и Кореи искал клиентов среди чаттеров, чтобы выманить деньги, но не выполнять заказы, пояснили в МВД.Предприниматель в переписке предоставил клиенту документы своей компании и убедил в своей порядочности. После согласования условий сделки и подбора иномарки севастополец перечислил деньги мошеннику.Оперативники Отдела по борьбе с киберпреступностью УМВД России по Севастополю установили личность афериста и задержали его. Сейчас продавцу масла грозит десять лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что в Крыму участились случаи дистанционного мошенничества при покупке автомобилей и запчастей к ним. С начала года ущерб от действий аферистов превысил 40 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники могут дважды обмануть жертву – МВД раскрыло новую схему аферистовБукет за 4 миллиона: школьница отдала аферистам все деньги родителейРомантические знакомства и деньги в долг: как аферисты обманывают крымчан
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0c/02/1142303285_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b452e3cf13f700793ca98b2635b227c4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, мошенничество, умвд россии по севастополю
Хотел купить авто в чате: севастополец отдал продавцу масла 5,5 млн рублей
Под предлогом продажи авто продавец масла из Владивостока обманул севастопольца на 5,5 млн
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Житель Севастополя, который хотел купить автомобиль через чат, стал жертвой продавца масла из Владивостока. Маслозаводчик выманил у доверчивого мужчины 5,5 млн рублей, сообщили в полиции Севастополя.
"Сделка не "как по маслу" прошла у 42‑летнего севастопольца, который захотел приобрести корейский автомобиль через незнакомца в Сети. В сентябре прошлого года он потерял 5,5 млн рублей, которые доверчиво перечислил дистанционному мошеннику", - рассказали в МВД.
По информации полиции, потерпевший рассматривал вариант приобретения иномарки в различных чатах, и его вопрос не остался без внимания. Соискателя заметил 34‑летний маслозаводчик из Владивостока. В это время его бизнес в сфере производства растительного масла находился на грани разорения, и деньги нужны были как вода в пустыне. Эту проблему он собирался решить, как ему показалось, самым простым способом: под предлогом доставки автомобилей из Китая и Кореи искал клиентов среди чаттеров, чтобы выманить деньги, но не выполнять заказы, пояснили в МВД.
Предприниматель в переписке предоставил клиенту документы своей компании и убедил в своей порядочности. После согласования условий сделки и подбора иномарки севастополец перечислил деньги мошеннику.
Оперативники Отдела по борьбе с киберпреступностью УМВД России по Севастополю установили личность афериста и задержали его. Сейчас продавцу масла грозит десять лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Крыму участились случаи дистанционного мошенничества при покупке
автомобилей и запчастей к ним. С начала года ущерб от действий аферистов превысил 40 миллионов рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: