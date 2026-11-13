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Как получить льготную ипотеку по ставке восемь процентов в Крыму - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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Как получить льготную ипотеку по ставке восемь процентов в Крыму
Как получить льготную ипотеку по ставке восемь процентов в Крыму - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Как получить льготную ипотеку по ставке восемь процентов в Крыму
В Крыму начинает действовать льготная ипотека по ставке 8% на покупку квартир и апартаментов в достраивающихся домах. Первоначальный взнос должен составлять не... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T18:15
2026-11-13T18:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму начинает действовать льготная ипотека по ставке 8% на покупку квартир и апартаментов в достраивающихся домах. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% цены договора, сообщил глава РК Сергей Аксенов.Глава Крыма отметил, что срок действия льготной ипотеки – с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Оформить ее сможет любой гражданин РФ вне зависимости от места жительства и прописки, если он не получал кредиты по другим федеральным ипотечным программам.6 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что льготная ипотека на покупку жилья в достраивающихся домах запущена в Крыму и Севастополе. Ставка составит 8% годовых, сумма кредита - до 8 миллионов рублей. Хуснуллин отметил, что из-за оперативной обстановки на полуострове есть экономические, энергетические и логистические ограничения. А потому сейчас важно поддержать и людей, и строительный рынок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Льготная ипотека в России должна быть строго адресной – НабиуллинаВТБ выдал первые льготные ипотеки под 8% в КрымуЛьготная ипотека на апартаменты в Крыму: за и против
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96
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ипотека, крым, сергей аксенов, новости крыма, общество, жилье, жилье в крыму
Как получить льготную ипотеку по ставке восемь процентов в Крыму

В Крыму начинает действовать льготная ипотека по ставке восемь процентов - Аксенов

18:15 13.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму начинает действовать льготная ипотека по ставке 8% на покупку квартир и апартаментов в достраивающихся домах. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% цены договора, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

"Максимальная сумма льготного кредита составит 8 млн рублей, а первоначальный взнос должен быть не менее 20% цены договора. Период, в течение которого государство будет субсидировать ставку, – до 15 лет с момента заключения кредитного договора", - рассказал в своем канале в МАКС Сергей Аксенов.

Глава Крыма отметил, что срок действия льготной ипотеки – с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Оформить ее сможет любой гражданин РФ вне зависимости от места жительства и прописки, если он не получал кредиты по другим федеральным ипотечным программам.
6 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что льготная ипотека на покупку жилья в достраивающихся домах запущена в Крыму и Севастополе. Ставка составит 8% годовых, сумма кредита - до 8 миллионов рублей. Хуснуллин отметил, что из-за оперативной обстановки на полуострове есть экономические, энергетические и логистические ограничения. А потому сейчас важно поддержать и людей, и строительный рынок.
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Льготная ипотека в России должна быть строго адресной – Набиуллина
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