https://crimea.ria.ru/20261113/kak-poluchit-lgotnuyu-ipoteku-po-stavke-vosem-protsentov-v-krymu-1161044958.html

Как получить льготную ипотеку по ставке восемь процентов в Крыму

Как получить льготную ипотеку по ставке восемь процентов в Крыму - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Как получить льготную ипотеку по ставке восемь процентов в Крыму

В Крыму начинает действовать льготная ипотека по ставке 8% на покупку квартир и апартаментов в достраивающихся домах. Первоначальный взнос должен составлять не... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T18:15

2026-11-13T18:15

2026-11-13T18:15

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жилье в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму начинает действовать льготная ипотека по ставке 8% на покупку квартир и апартаментов в достраивающихся домах. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% цены договора, сообщил глава РК Сергей Аксенов.Глава Крыма отметил, что срок действия льготной ипотеки – с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Оформить ее сможет любой гражданин РФ вне зависимости от места жительства и прописки, если он не получал кредиты по другим федеральным ипотечным программам.6 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что льготная ипотека на покупку жилья в достраивающихся домах запущена в Крыму и Севастополе. Ставка составит 8% годовых, сумма кредита - до 8 миллионов рублей. Хуснуллин отметил, что из-за оперативной обстановки на полуострове есть экономические, энергетические и логистические ограничения. А потому сейчас важно поддержать и людей, и строительный рынок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Льготная ипотека в России должна быть строго адресной – НабиуллинаВТБ выдал первые льготные ипотеки под 8% в КрымуЛьготная ипотека на апартаменты в Крыму: за и против

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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