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Графики не действуют: в Севастополе дефицит электроэнергии
Графики не действуют: в Севастополе дефицит электроэнергии - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Графики не действуют: в Севастополе дефицит электроэнергии
В Севастополе отменили графики подачи электроэнергии из-за дефицита мощности. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T08:22
2026-11-13T08:22
2026-11-13T08:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе отменили графики подачи электроэнергии из-за дефицита мощности. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго".В то же время электроснабжение социально значимых объектов обеспечено. Энергетики регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера Черноморского регионального диспетчерского управления, что исключает предварительное информирование потребителей, добавили на предприятии. Ранее с пятницу был введен режим временного ограничения электроснабжения, свет подавали по графику "2 часа через 6".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 13 ноября бизнесу ограничат электроснабжениеСевастополь без света – что с запасами продуктов в магазинахКак разумно экономить электроэнергию: 5 простых советов
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Графики не действуют: в Севастополе дефицит электроэнергии
В Севастополе не действуют графики подачи электроэнергии из-за дефицита мощности