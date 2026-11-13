https://crimea.ria.ru/20261113/glava-minstroya-rf-obsudil-s-yaninoy-pavlenko-voprosy-razvitiya-kryma-1161048765.html

Глава Минстроя РФ обсудил с Яниной Павленко вопросы развития Крыма

Глава Минстроя РФ обсудил с Яниной Павленко вопросы развития Крыма - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Глава Минстроя РФ обсудил с Яниной Павленко вопросы развития Крыма

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в ходе рабочей встречи с депутатом Государственной думы Яниной Павленко обсудил вопросы комплексного развития Крыма, в том... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T21:10

2026-11-13T21:10

2026-11-13T21:10

янина павленко

крым

новости крыма

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)

ирек файзуллин

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/0d/1161048653_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_53e8388475817cf696c0f41705868b0d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в ходе рабочей встречи с депутатом Государственной думы Яниной Павленко обсудил вопросы комплексного развития Крыма, в том числе ремонт образовательных учреждений и функционирование критической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба федерального министерства.Речь ходе встречи шла о приоритетных направлениях социально-экономического развития Крымского полуострова, а также совершенствовании законодательства.В ведомстве отметили, что развитие образовательной инфраструктуры рассматривается как базовый элемент демографической политики и повышения качества жизни на полуострове.Кроме того, речь шла о благоустройстве общественных пространств, набережных и парковых зон в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".Также обсуждался ход реализации объектов в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поликлиники и больницы: что капитально отремонтируют в Крыму за два годаВ Крыму до конца года откроют 14 модульных домов культурыВ Крыму сроки сдачи нескольких детсадов перенесли на 2027 год

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

янина павленко, крым, новости крыма, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), ирек файзуллин