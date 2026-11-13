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Глава Минстроя РФ обсудил с Яниной Павленко вопросы развития Крыма
Глава Минстроя РФ обсудил с Яниной Павленко вопросы развития Крыма - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Глава Минстроя РФ обсудил с Яниной Павленко вопросы развития Крыма
Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в ходе рабочей встречи с депутатом Государственной думы Яниной Павленко обсудил вопросы комплексного развития Крыма, в том... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T21:10
2026-11-13T21:10
2026-11-13T21:10
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ирек файзуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в ходе рабочей встречи с депутатом Государственной думы Яниной Павленко обсудил вопросы комплексного развития Крыма, в том числе ремонт образовательных учреждений и функционирование критической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба федерального министерства.Речь ходе встречи шла о приоритетных направлениях социально-экономического развития Крымского полуострова, а также совершенствовании законодательства.В ведомстве отметили, что развитие образовательной инфраструктуры рассматривается как базовый элемент демографической политики и повышения качества жизни на полуострове.Кроме того, речь шла о благоустройстве общественных пространств, набережных и парковых зон в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".Также обсуждался ход реализации объектов в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поликлиники и больницы: что капитально отремонтируют в Крыму за два годаВ Крыму до конца года откроют 14 модульных домов культурыВ Крыму сроки сдачи нескольких детсадов перенесли на 2027 год
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янина павленко, крым, новости крыма, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), ирек файзуллин
Глава Минстроя РФ обсудил с Яниной Павленко вопросы развития Крыма
Глава Минстроя РФ обсудил с Павленко ремонт школ и критическую инфраструктуру в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в ходе рабочей встречи с депутатом Государственной думы Яниной Павленко обсудил вопросы комплексного развития Крыма, в том числе ремонт образовательных учреждений и функционирование критической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба федерального министерства.
Речь ходе встречи шла о приоритетных направлениях социально-экономического развития Крымского полуострова, а также совершенствовании законодательства.
"Особое внимание уделили социальному блоку. Обсуждались вопросы строительства и капитального ремонта образовательных учреждений — школ и детских садов, а также синхронизация этих планов с федеральными программами", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что развитие образовательной инфраструктуры рассматривается как базовый элемент демографической политики и повышения качества жизни на полуострове.
"Затронули вопросы бесперебойного функционирования критической инфраструктуры при внешних воздействиях", - добавили в Минстрое.
Кроме того, речь шла о благоустройстве общественных пространств, набережных и парковых зон в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
Также обсуждался ход реализации объектов в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя".
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