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Где в Крыму купить бензин по 100 рублей за литр в пятницу - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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Где в Крыму купить бензин по 100 рублей за литр в пятницу
Где в Крыму купить бензин по 100 рублей за литр в пятницу - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Где в Крыму купить бензин по 100 рублей за литр в пятницу
В пятницу, 13 ноября, в Крыму по социальным ценам можно приобрести топливо марок АИ-92 и АИ-95 на заправках двух сетей. Об этом сообщили в министерстве топлива... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T07:58
2026-11-13T08:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. В пятницу, 13 ноября, в Крыму по социальным ценам можно приобрести топливо марок АИ-92 и АИ-95 на заправках двух сетей. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.По информации профильного ведомства, бензин АИ-92 на АЗС "АТАН" в продаже появился с 8:00, c 14:00 АИ-95 можно будет заправить на заправках "ТЭС" по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.Кроме того, с 15:00 АИ-95 можно будет купить на заправках "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском и Сакском районах, а также в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории и на ЮБК."Перед выездом проверяйте наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте", – напомнили в ведомстве.Вопрос о введении ограничений на отпуск бензина рассмотрят власти Севастополя в том случае, если массовые закупки топлива продолжатся и станут чаще. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в числе 52 регионов России заключил соглашения о стабилизации цен на топливоРоссия ввела временный запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктовРФ готова поставить на мировые рынки свыше 2 млн тонн дизеля в ноябре
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РИА Новости Крым
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крым, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, азс, новости крыма
Где в Крыму купить бензин по 100 рублей за литр в пятницу

Где в Крыму заправить автомобиль бензином по цене 100 рублей за литр 13 ноября

07:58 13.11.2026 (обновлено: 08:25 13.11.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. В пятницу, 13 ноября, в Крыму по социальным ценам можно приобрести топливо марок АИ-92 и АИ-95 на заправках двух сетей. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.
По информации профильного ведомства, бензин АИ-92 на АЗС "АТАН" в продаже появился с 8:00, c 14:00 АИ-95 можно будет заправить на заправках "ТЭС" по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.
Кроме того, с 15:00 АИ-95 можно будет купить на заправках "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском и Сакском районах, а также в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории и на ЮБК.
"Перед выездом проверяйте наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте", – напомнили в ведомстве.
Вопрос о введении ограничений на отпуск бензина рассмотрят власти Севастополя в том случае, если массовые закупки топлива продолжатся и станут чаще. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства города.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымБензинТопливоТопливо в КрымуДефицит топлива в КрымуАЗСНовости Крыма
 
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