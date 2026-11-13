https://crimea.ria.ru/20261113/gde-v-krymu-kupit-benzin-po-100-rubley-za-litr-v-pyatnitsu-1161021167.html

Где в Крыму купить бензин по 100 рублей за литр в пятницу

Где в Крыму купить бензин по 100 рублей за литр в пятницу - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Где в Крыму купить бензин по 100 рублей за литр в пятницу

В пятницу, 13 ноября, в Крыму по социальным ценам можно приобрести топливо марок АИ-92 и АИ-95 на заправках двух сетей. Об этом сообщили в министерстве топлива... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T07:58

2026-11-13T07:58

2026-11-13T08:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. В пятницу, 13 ноября, в Крыму по социальным ценам можно приобрести топливо марок АИ-92 и АИ-95 на заправках двух сетей. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.По информации профильного ведомства, бензин АИ-92 на АЗС "АТАН" в продаже появился с 8:00, c 14:00 АИ-95 можно будет заправить на заправках "ТЭС" по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.Кроме того, с 15:00 АИ-95 можно будет купить на заправках "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском и Сакском районах, а также в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории и на ЮБК."Перед выездом проверяйте наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте", – напомнили в ведомстве.Вопрос о введении ограничений на отпуск бензина рассмотрят власти Севастополя в том случае, если массовые закупки топлива продолжатся и станут чаще. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в числе 52 регионов России заключил соглашения о стабилизации цен на топливоРоссия ввела временный запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктовРФ готова поставить на мировые рынки свыше 2 млн тонн дизеля в ноябре

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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