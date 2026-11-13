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Детский отдых в Крыму в условиях ЧС: сколько ребят оздоровились за лето

Детский отдых в Крыму в условиях ЧС: сколько ребят оздоровились за лето - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Детский отдых в Крыму в условиях ЧС: сколько ребят оздоровились за лето

Более 35 тысяч детей из Крыма смогли в этом году отдохнуть в летних лагерях республики. Свыше 5 тысяч ребят на отдых выезжали за пределы региона, сообщили в... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T10:28

2026-11-13T10:28

2026-11-13T10:28

детский отдых

крым

режим чс

новости крыма

правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Более 35 тысяч детей из Крыма смогли в этом году отдохнуть в летних лагерях республики. Свыше 5 тысяч ребят на отдых выезжали за пределы региона, сообщили в правительстве России.В правительстве отметили, что отдых детей из Крыма, который этим летом столкнулся с чрезвычайной ситуацией, был организован оперативно. Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выразил благодарность за санитарно-эпидемиологическое сопровождение детей, вывезенных из Крыма, и организацию перевозок.По информации Чернышенко, этим летом в России работали более 40 тысяч детских лагерей, отдохнули почти 6 миллионов ребят, в том числе почти 1,4 миллиона детей из числа тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В детских лагерях страны отдохнули более 283 тысяч детей участников специальной военной операции. Регионы и муниципалитеты направили на детский отдых более 86,7 миллиарда рублей.22 июня детские лагеря Крыма приостановили работу по указу главы республики. Также с 22 июня был организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек".Сергей Аксенов попросил граждан с пониманием отнестись к ограничениям и подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. 26 августа запрет на размещение детей в лагерях отдыха и спортивных базах был продлен. Однако в ряде объектов был организован детский досуг.В Севастополе из соображений безопасности отменили заезд детей на третью смену в детские лагеря города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Артек" открывают для приема детей из Крыма и СевастополяПланета детства: Международный детский центр "Артек" как символ КрымаС 21 июля в севастопольском досуговом проекте поучаствовали 1159 детей

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

детский отдых, крым, режим чс, новости крыма, правительство россии