Рейтинг@Mail.ru
Детский отдых в Крыму в условиях ЧС: сколько ребят оздоровились за лето - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261113/detskiy-otdykh-v-krymu-v-usloviyakh-chs-skolko-rebyat-ozdorovilis-za-leto-1161024488.html
Детский отдых в Крыму в условиях ЧС: сколько ребят оздоровились за лето
Детский отдых в Крыму в условиях ЧС: сколько ребят оздоровились за лето - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Детский отдых в Крыму в условиях ЧС: сколько ребят оздоровились за лето
Более 35 тысяч детей из Крыма смогли в этом году отдохнуть в летних лагерях республики. Свыше 5 тысяч ребят на отдых выезжали за пределы региона, сообщили в... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T10:28
2026-11-13T10:28
детский отдых
крым
режим чс
новости крыма
правительство россии
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/03/1159073622_0:83:801:534_1920x0_80_0_0_f7a2141b9f8526e44b1658c136f9e228.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Более 35 тысяч детей из Крыма смогли в этом году отдохнуть в летних лагерях республики. Свыше 5 тысяч ребят на отдых выезжали за пределы региона, сообщили в правительстве России.В правительстве отметили, что отдых детей из Крыма, который этим летом столкнулся с чрезвычайной ситуацией, был организован оперативно. Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выразил благодарность за санитарно-эпидемиологическое сопровождение детей, вывезенных из Крыма, и организацию перевозок.По информации Чернышенко, этим летом в России работали более 40 тысяч детских лагерей, отдохнули почти 6 миллионов ребят, в том числе почти 1,4 миллиона детей из числа тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В детских лагерях страны отдохнули более 283 тысяч детей участников специальной военной операции. Регионы и муниципалитеты направили на детский отдых более 86,7 миллиарда рублей.22 июня детские лагеря Крыма приостановили работу по указу главы республики. Также с 22 июня был организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек".Сергей Аксенов попросил граждан с пониманием отнестись к ограничениям и подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. 26 августа запрет на размещение детей в лагерях отдыха и спортивных базах был продлен. Однако в ряде объектов был организован детский досуг.В Севастополе из соображений безопасности отменили заезд детей на третью смену в детские лагеря города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Артек" открывают для приема детей из Крыма и СевастополяПланета детства: Международный детский центр "Артек" как символ КрымаС 21 июля в севастопольском досуговом проекте поучаствовали 1159 детей
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/03/1159073622_0:0:712:534_1920x0_80_0_0_ae63797095b395547d282bc75f4738bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
детский отдых, крым, режим чс, новости крыма, правительство россии
Детский отдых в Крыму в условиях ЧС: сколько ребят оздоровились за лето

Более 5 тысяч крымских детей этим летом смогли отдохнуть за пределами региона

10:28 13.11.2026
 
© Минтруд КрымаДетский лагерь
Детский лагерь
© Минтруд Крыма
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Более 35 тысяч детей из Крыма смогли в этом году отдохнуть в летних лагерях республики. Свыше 5 тысяч ребят на отдых выезжали за пределы региона, сообщили в правительстве России.
"На территории Республики Крым отдохнули более 35 тысяч детей, досуговые мероприятия были организованы для 113 тысяч. За пределы региона на отдых и досуг вывезли более пяти тысяч детей", - говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что отдых детей из Крыма, который этим летом столкнулся с чрезвычайной ситуацией, был организован оперативно. Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выразил благодарность за санитарно-эпидемиологическое сопровождение детей, вывезенных из Крыма, и организацию перевозок.
По информации Чернышенко, этим летом в России работали более 40 тысяч детских лагерей, отдохнули почти 6 миллионов ребят, в том числе почти 1,4 миллиона детей из числа тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В детских лагерях страны отдохнули более 283 тысяч детей участников специальной военной операции. Регионы и муниципалитеты направили на детский отдых более 86,7 миллиарда рублей.
22 июня детские лагеря Крыма приостановили работу по указу главы республики. Также с 22 июня был организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек".
Сергей Аксенов попросил граждан с пониманием отнестись к ограничениям и подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. 26 августа запрет на размещение детей в лагерях отдыха и спортивных базах был продлен. Однако в ряде объектов был организован детский досуг.
В Севастополе из соображений безопасности отменили заезд детей на третью смену в детские лагеря города.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Артек" открывают для приема детей из Крыма и Севастополя
Планета детства: Международный детский центр "Артек" как символ Крыма
С 21 июля в севастопольском досуговом проекте поучаствовали 1159 детей
 
Детский отдыхКрымРежим ЧСНовости КрымаПравительство России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:28Детский отдых в Крыму в условиях ЧС: сколько ребят оздоровились за лето
10:16Крымским аграриям продлили сроки лизинговых платежей
10:07Хотел взорвать ТЦ и бежать в Сирию – в Ставрополе задержали террориста
09:55Аварийная ситуация: город Саки остался без света
09:44ВСУ стали активнее применять дроны: чем отвечают российские военные
09:39Над Севастополем сбили два украинских БПЛА
09:28Шторм остановил работу катеров и паромов в Севастополе
09:17ПВО сбила 1198 дронов над Крымом и другими регионами России
09:11В Волгограде в результате атаки БПЛА погибли 4 сотрудника предприятия и двое ранены
08:56Ялта частично обесточена
08:42Москву и область пытались атаковать 476 беспилотников
08:37Российские военные ударили по сухогрузу с вооружением для ВСУ в Черном море
08:30В Крыму из-за непогоды возможны аварии в энергосистеме
08:22Графики не действуют: в Севастополе дефицит электроэнергии
08:22Аналогов нет: что создают в России в сфере здравоохранения
07:58Где в Крыму купить бензин по 100 рублей за литр в пятницу
07:44Один человек ранен при массированной атаке ВСУ по Ростовской области
07:32В Севастополе ввели графики подачи электричества "2 через 6 часов"
07:11В Крыму соберут двойной урожай яблок
06:38Новости Крыма и Севастополя: главное на утро 13 ноября
Лента новостейМолния